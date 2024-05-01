Графік роботи банків, пошти, магазинів і ТРЦ на Великодні свята

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Як будуть працювати банки на Великдень

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України вже понад рік працює в режимі 24/7/365 - без вихідних і святкових днів. Отже, всі банки, підключені до СЕП, мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних.

Відомо, що у період дії в Україні воєнного стану на тлі повномасштабного вторгнення РФ було скасовано святкові й неробочі дні. Не переноситься також вихідний день на наступний після святкового (якщо той припадає на суботу чи неділю).

Виходячи з цього, звичайними робочими днями для фінансової системи будуть:

середа, 1 травня (День праці)

понеділок, 6 травня (наступний день після Великодня)

середа, 8 травня (День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.)

А ось у неділю, 5 травня, коли українці святкуватимуть Великдень, відділення банків не працюватимуть.

Водночас послуги інтернет-банкінгу - "Приват24", "Ощад 24/7", "Monobank", "ПУМБ Online", "Raiffeisen Online", "Universal Bank", "Sense SuperApp" тощо - доступні цілодобово й без вихідних.

Травневі свята під час воєнного стану не є вихідними (ілюстрація: t.me/nbu_ua)

Як буде працювати "Нова пошта" і "Укрпошта" на Великдень

Працівники "Нової пошти" матимуть змогу відсвяткувати Великдень у колі рідних та друзів, оскільки у неділю, 5 травня, не будуть працювати:

відділення НП

адресне обслуговування клієнтів

доставка у поштомати

Натомість лінія підтримки "Нової пошти" працює 24/7 та готова надати вичерпну консультацію навіть у таке велике свято, як Великдень.

Варто зазначити, що у суботу (4 травня) та у понеділок (6 травня) НП працюватиме у звичному для клієнтів режимі.

У прес-службі єдиного національного оператора поштового зв'язку повідомили, що на Великодні свята відділення "Укрпошти" працюватимуть так:

субота, 4 травня - за звичними графіками

неділя, 5 травня (Великдень) - вихідний день

понеділок, 6 травня - за звичними графіками

Лімітований випуск святкового тематичного поштового набору (ілюстрація: ukrposhta.ua)

Графік роботи ТРЦ в Києві, Львові, Харкові та інших містах

Торгово-розважальні центри у різних містах України на Великодні свята здебільшого працюватимуть. Проте графіки їхньої роботи можуть бути змінені.

Наприклад ТРЦ "Skymall" (Київ, проспект Романа Шухевича, 2-Т) працюватиме так:

субота, 4 травня - з 10:00 до 20:00

неділя, 5 травня (Великдень) - з 12:00 до 21:00

понеділок, 6 травня - з 10:00 до 21:00 (за звичним графіком)

Водночас ТРЦ "Блокбастер" (Київ, вул. Степана Бандери, 36) працюватиме так:

субота, 4 травня - з 10:00 до 22:00

неділя, 5 травня (Великдень) - з 12:00 до 22:00

понеділок, 6 травня - з 10:00 до 22:00

Тим часом ТРЦ "Lavina Mall" (Київ, вул. Берковецька, 6-Д), ТРЦ "Gulliver" (Київ, площа Спортивна, 1-А) та низка інших працюватимуть за звичним графіком:

субота, 4 травня - з 10:00 до 22:00

неділя, 5 травня (Великдень) - з 10:00 до 22:00

понеділок, 6 травня - з 10:00 до 22:00

У Львові ТРЦ "Victoria Gardens" (вул. Кульпарківська, 226-А) працюватиме так:

субота, 4 травня - з 10:00 до 19:00

неділя, 5 травня (Великдень) - з 12:00 до 22:00

понеділок, 6 травня - з 10:00 до 22:00

А у Харкові ТРЦ "Daфi" (вул. Героїв Праці, 9) працюватиме так:

субота, 4 травня - з 10:00 до 20:00

неділя, 5 травня (Великдень) - з 10:00 до 20:00

понеділок, 6 травня - з 10:00 до 20:00

Варто зазначити, що окремі магазини чи заклади у ТРЦ можуть не дотримуватися "загального" графіку роботи й робити святкові виключення для своїх співробітників.

В цілому, щоб дізнатися точний графік роботи того чи іншого ТРЦ у будь-якому місті України, варто зайти на його сайт і знайти контакти. Адміністратори підкажуть вам, як саме працюватиме їхній ТРЦ впродовж Великодніх свят.

У ТРЦ "Gulliver" демонструють врятовану з "Добропарку" колекцію писанок (ілюстрація: gullivercenter.com)

Як працюють "Сільпо", "Ашан", "Novus", "АТБ" на Великдень 2024

Більшість торгівельних центрів, супермаркетів і гіпермаркетів України - "Сільпо", "Auchan" ("Ашан"), "Novus", "АТБ" тощо - на Великдень працюватимуть за звичайним графіком. Хоча в деяких із них робочі години можуть бути змінені (скорочені).

Якщо ви не впевнені, чи працюватиме той чи інший магазин у потрібну вам дату та час, найкраще звернутися до служби підтримки.

Оскільки робочий графік магазинів однієї мережі може бути відмінним залежно від міста та локації, краще витратити кілька хвилин на пошук номера телефона та розмову, ніж згаяти час дістаючись непрацюючого чи вже закритого маркету й повертаючись назад.

Підготуватися до Великодніх свят краще заздалегідь (ілюстрація: auchan.ua)

Графік роботи "Rozetka" на Великдень

Відділення інтернет-магазину "Rozetka", згідно з інформацією прес-служби маркетплейсу, працюватимуть на Великодні свята так:

субота, 4 травня - за звичайним графіком

неділя, 5 травня (Великдень) - вихідний (для більшості відділень)

понеділок, 6 травня - за звичайним графіком

Варто зазначити, що деякі магазини "Rozetka" на Великдень все ж таки можуть працювати:

Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-Б (ТРЦ "Магелан") - з 10:00 до 21:00

Київ, проспект Червоної Калини, 85 - з 10:00 до 19:00

Київ, вул. Олександра Мишуги, 4 (ТРЦ "Piramida") - з 12:00 до 22:00

Київ, проспект Оболонський,19 - з 12:00 до 22:00

Київ, вул. Гната Хоткевича, 1-А (ТЦ "Novus") - з 10:00 до 19:00

Київ, проспект Броварський,17 - з 10:00 до 19:00

Львів, вул. Кульпарківська, 226-А (ТРЦ "Victoria Gardens") - з 12:00 до 21:00

Дніпро, Зоряний бульвар, 1-А (ТРЦ "Daфi") - з 10:00 до 21:00

Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17 (ТРЦ "Караван") - з 10:00 до 19:00

У службі підтримки "Rozetka" зауважили, що інформація щодо цих магазинів може змінюватися, тому за потреби варто додатково уточнити графік їхньої роботи.