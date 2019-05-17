Град и торнадо: как побушевала стихия в разных областях Украины

Погода в Украине в минувшие сутки принесла немало неприятных сюрпризов жителям разных областей. Западные области продолжает заливать дождями, местами они сопровождаются грозами, так как температура воздуха начала подниматься. Сильнее всего стихия разгулялась в Житомирской области. Местные жители зафиксировали на фото и видео крупный град, который выпал в Новоград-Волынском и торнадо, который прошелся сразу по нескольким селам и нанес урон многим домохозяйствам.

Град в Житомирской области (04141.com.ua)

Смерч пронесся по населенным пунктам Майстрова Воля, Пилиповичи, Городище и Анета. Местные жители остались без электроэнергии, а ремонтные работы назначены на пятницу, 17 мая.

Смерч в Житомирской области

В Анете жутким ветром были повреждены крыши в 22 домах. Также погибло животное – коня ударило током. В Пилиповичах ураган повредил 39 домов, а в Городище пострадал детский дом семейного типа и трансформаторная станция.

В Пилиповичах огромное дерево упало на международную трассу Киев-Чоп и заблокировало движение по автомагистрали на несколько часов.

Смерч в Житомирской области (fakty.ua)

Разгулялась стихия и в Ивано-Франковской области. Там прошел сильный ливневый дождь и затопило более 300 домохозяйств. Уровень воды в домах был от 20 до 100 сантиметров.

Ивано-Франковская область после ливня (пресс-служба ГСЧС)

Синоптик Наталка Диденко объяснила, что это связано с резким контрастом температура в разных регионах Украины.

"Сегодня днем – от +10 градусов на западе до почти +30 градусов на юге и востоке. Плюс воздух, насыщенный влагой – продолжительное время дожди. Как раз полоса Винницкая область – Житомирская область и есть разделительной между этими контрастами. Поэтому вдоль нее могут наблюдаться сильные ливни, грозы, град и даже, как уже зафиксировали, смерч. Житомирская, Винницкая, Ровенская области остаются в зоне риска самых активных атмосферных процессов. И, соответственно, самых опасных. Дожди с грозами, вероятно с градом и шквалами, местами – весь запад Украины", - отметила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что по Украине в конце апреля пронеслись жуткие смерчи.

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