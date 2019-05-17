Град і торнадо: як побушевала стихія в різних областях України

Погода в Україні у минулу добу принесла чимало неприємних сюрпризів жителям різних областей. Західні області продовжує заливати дощами, місцями вони супроводжуються грозами, так як температура повітря почала підніматися. Найсильніше стихія розгулялася в Житомирській області. Місцеві жителі зафіксували на фото і відео крупний град, що випав у Новоград-Волинському і торнадо, який пройшовся відразу по декількох селах і завдав шкоди багатьом домогосподарствам.

Град в Житомирській області (04141.com.ua)

Смерч пронісся по населених пунктах Майстрова Воля, Пилиповичі, Городище і Анета. Місцеві мешканці залишилися без електроенергії, а ремонтні роботи призначені на п'ятницю, 17 травня.

Смерч в Житомирській області

У Анете страшним вітром були пошкоджені дахи у 22 будинках. Також загинула тварина – коня вдарило струмом. У Пилиповичах ураган пошкодив 39 будинків, а в Городищі постраждав дитячий будинок сімейного типу та трансформаторна станція.

У Пилиповичах величезне дерево впало на міжнародну трасу Київ-Чоп і заблокувало рух по автомагістралі на кілька годин.

Смерч в Житомирській області (fakty.ua)

Розгулялася стихія і в Івано-Франківській області. Там пройшов сильний зливовий дощ і затопило понад 300 домогосподарств. Рівень води у будинках сягнув від 20 до 100 сантиметрів.

Івано-Франківська область після зливи (прес-служба ДСНС)

Синоптик Наталка Діденко пояснила, що це пов'язано з різким контрастом температура в різних регіонах України.

"Сьогодні вдень – від +10 градусів на заході до +30 градусів на півдні і сході. Плюс повітря, насичене вологою – тривалий час дощі. Як раз смуга Вінницька область – Житомирська область і є розділовою між цими контрастами. Тому вздовж неї можуть спостерігатися сильні зливи, грози, град і навіть, як уже зафіксували, смерч. Житомирська, Вінницька, Рівненська області залишаються у зоні ризику найбільш активних атмосферних процесів. І, відповідно, самих небезпечних. Дощі з грозами, ймовірно з градом і шквалами, місцями – весь захід України", - зазначила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що по Україні в кінці квітня пронеслися жахливі смерчі.

А також розповідали про те, що синоптик попередила про різку зміну погоди