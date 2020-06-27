Град, сильные ливни, шквалы: синоптики дали прогноз погоды на День Конституции

Погода в Украине 28 июня, в воскресенье, будет жаркой и с грозами, которые принесут шквалы, ливни и град. Максимальная температура будет достигать +32 градусов. Если на западе и севере страны будет мокро, то на юге – идеальная погода для отдыха. Детальный прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге в Facebook.

Синоптик рассказала, какие области Украины окажутся под ударом атмосферного фронта в воскресенье.

"День Конституции в Украине будет жарким. Завтра ожидается днем 26... +32 градусов. Подойдет в воскресенье атмосферный фронт, поэтому на Западе, Севере, на Харьковщине, местами в центральных областях пройдут дожди с грозами. При грозах возможны шквалы, сильные ливни, град", - пишет Диденко.

При этом синоптик назвала регионы с идеальной погодой для купания и загара.

"В южной части и в прилегающих к ней центральных областях будет солнечно. Особенно повезет тем, кто еще вчера рванул на украинском моря - как раз погода купально-загорательная. Кстати, о водичке - в Черном море +22… +25 градусов, а в Азовском до +28 градусов. И в Днепре замечательно - +24, +25 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Украине 28 июня будет с градом и ливнями (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.