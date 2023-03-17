Гра у футбол підвищує ризик смертельних захворювань на 60%, - дослідження

Гра у футбол збільшує ризик хвороби Альцгеймера, нейродегенеративних захворювань та інших форм деменції.

До такого висновку прийшов лікар-ординатор, доктор медичних наук, доцент Каролінського Інституту Пітер Уеда, дослідження якого було опубліковане в журналі The Lancet Public Health .

Чому футбол може бути небезпечним?

Науковці дослідили здоров’я футболістів, які грали у вищому дивізіоні Швеції (Аллсвенскан) з 1924-го по 2019 рік. Потім вчені використали загальнонаціональні реєстри, щоб порівняти кількість нейродегенеративних захворювань серед спортсменів і поміж представників контрольної групи - людей, які не займалися спортом професійно. І саме у футболістів спостерігався вищий ризик деменції.

"Дослідження показало, що футболісти мали на 62% підвищений ризик деменції порівняно з контрольною групою", - йдеться у тексті наукової статті.

При цьому, говорить Уеда це стосується "польових гравців, а не воротарів". Таким чином, це "підтверджує гіпотезу про те, що удари м’яча головою та зіткнення головою на полі можуть підвищити ризик деменції".

Однак, з іншого боку, випадки хвороби Паркінсона серед футболістів виявився на 32% нижчим, аніж у "неспортивних" людей.

Крім того, дослідження показало, що "футболісти в середньому жили трохи довше, ніж інші чоловіки".

То чи можна грати у футбол сьогодні?

Варто зауважити, що людство прогресує з кожним роком. І спорт у цьому питанні - не виключення.

"Стиль гри, розпорядок тренувань та спортивний інвентар змінився у порівнянні з минулим століттям. Ризики для сучасних професійних футболістів можуть відрізнятися від ризиків для футболістів, які були грали до середини 20 століття", - говорять дослідники.

Для прикладу Уеда зазначає, що шкіряні м’ячі, які використовувалися до другої половини минулого століття, зараз замінені синтетичними м’ячами, які не вбирають воду, що робить їх набагато легшими.

Лікарі не рекомендують відбивати м’яч головою (фото: pixabay)

Разом з тим варто зазначити, що останніми роками футбольні асоціації різних країн намагаються боротися з ризиками деменції серед спортсменів.

Так, з 2021 року у Англії діють рекомендації з обмеження кількості ударів головою, які гравці виконують під час тренувань. Вони були введені після публікації шотландського дослідження, яке показало "значне підвищення ризику нейродегенеративних захворювань, таких як деменція, БАС (боковий аміотрофічний склероз) і хвороба Паркінсона, у колишніх професійних гравців".

Про те, що спортсмени, які багато років займалися контактними видами спорту, можуть мати певні ризики травм мозку, які можуть призвести до проблем з пам'яттю та іншими когнітивними функціями, говорять й інші науковці.

Однак більшість вчених додають у своїх наукових працях примітку на кшталт "ці ризики пов'язані з інтенсивністю та тривалістю виконання спортивної діяльності, а не з самим видом спорту".

Одним словом, у футбол краще треба "з головою", а не головою.