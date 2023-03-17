Игра в футбол повышает риск смертельных заболеваний на 60%, - исследование

Игра в футбол увеличивает риск болезни Альцгеймера, нейродегенеративных заболеваний и других форм деменции.

К такому выводу пришел врач-ординатор, доктор медицинских наук, доцент Каролинского Института Питер Уэда, исследование которого было опубликовано в журнале The Lancet Public Health .

Почему футбол может быть опасен?

Ученые исследовали здоровье футболистов, игравших в высшем дивизионе Швеции (Аллсвенскан) с 1924 по 2019 год. Затем ученые использовали общенациональные реестры, чтобы сравнить количество нейродегенеративных заболеваний среди спортсменов и представителей контрольной группы - людей, которые не занимались спортом профессионально. И именно у футболистов наблюдался более высокий риск деменции.

"Исследование показало, что футболисты имели на 62% повышенный риск деменции по сравнению с контрольной группой", - говорится в тексте научной статьи.

При этом, говорит Уэда, это касается "полевых игроков, а не вратарей". Таким образом, это "подтверждает гипотезу о том, что удары мяча головой и столкновение головой в поле могут повысить риск деменции".

Однако, с другой стороны, случаи болезни Паркинсона среди футболистов оказались на 32% ниже, чем у "неспортивных" людей.

Кроме того, исследование показало, что "футболисты в среднем жили немного дольше других мужчин".

Можно ли играть в футбол сегодня?

Следует заметить, что человечество прогрессирует с каждым годом. И спорт в этом вопросе - не исключение.

"Стиль игры, распорядок тренировок и спортивный инвентарь изменился по сравнению с прошлым веком. Риски для современных профессиональных футболистов могут отличаться от рисков для футболистов, игравших до середины 20 века", - говорят исследователи.

Для примера Уэда отмечает, что кожаные мячи, которые использовались до второй половины прошлого века, сейчас заменены синтетическими мячами, не впитывающими воду, что делает их гораздо легче.

Врачи не рекомендуют отбивать мяч головой (фото: pixabay)

Вместе с тем, стоит отметить, что в последние годы футбольные ассоциации разных стран пытаются бороться с рисками деменции среди спортсменов.

Так, с 2021 года в Англии действуют рекомендации по ограничению количества ударов головой, которые игроки выполняют во время тренировок. Они были введены после публикации шотландского исследования, показавшего "значительное повышение риска нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, БАС (боковой амиотрофический склероз) и болезнь Паркинсона у бывших профессиональных игроков".

О том, что спортсмены, которые много лет занимались контактными видами спорта, могут иметь определенные риски травм мозга, которые могут привести к проблемам с памятью и другими когнитивными функциями, говорят и другие ученые.

Однако большинство ученых добавляют в своих научных трудах примечание типа "эти риски связаны с интенсивностью и продолжительностью выполнения спортивной деятельности, а не с самим видом спорта".

Одним словом, в футбол лучше нужно "с головой", а не головой.