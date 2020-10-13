Каже, що епілепсія: під Хмельницьким матір побила 4-річну доньку до коми

Під Хмельницьким мати побила до коми 4-річну дочку (колаж: РБК-Україна)

У Хмельницькій області горе-мати покалічила 4-річну доньку, дівчинка може не вижити

Маленька дівчинка в стані коми потрапила в лікарню у Хмельницькій області (село Ходаківці). У крихітки множинні синці та перелом передпліччя. Що ж говорить мама? Дитина, мовляв, завдала сама собі каліцтва під час нападу епілепсії.

Але в поліції в таку версію вірити відмовилися - жінку взяли під варту. Медики кажуть, що синці та гематоми на крихітній Віті різної давності. Лікарі впевнені - дівчинка не могла таке зробити собі сама. Адже у неї крім іншого зламана рука та забої внутрішніх органів - легень і нирок. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Історія маленької Віти непроста. Коли дівчинці був рочок, її разом зі старшою сестрою вже забирали в дитячий будинок сімейного типу. Жінка зовсім не дбала про діток, а одного разу на кілька місяців навіть залишила їх на родичів.

Суд дітей відібрав, але батьківських прав не позбавив. Нещодавно ж 34-річна горе-матуся вийшла заміж за чоловіка під 60 і забрала через суд дівчаток.

Жінка судима за майнові злочини, а новоспечений чоловік - за вбивство. Він працює трунарем в Хмельницькому. У них сім місяців тому народилася спільна дитина.

Староста села каже, що ніхто нічого з сусідів поганого не помічав. На порозі будинку журналістів зустрічають агресивні брати жінки.

"З розмов вітчима, дитині вже днів 10 було погано. Дитина сама билася головою об двері. Виточка бігла, впала, прикусила язика", - переповідає історію з третіх вуст староста села.

Але в соцслужбах кажуть, що дитина була здорова. Адже в прийомній сім'ї жодних нападів у Віти ніколи не було. Дівчата настільки прив'язалися до прийомної мами за три роки, що вона стала для них справжньою родиною.

Зараз всі троє діток в лікарні, їх обстежують медики. Їхню матір зараз заарештовано на два місяці. Якщо суд доведе провину, їй загрожує тюремний строк і позбавлення батьківських прав. І якщо молодшу дитину ще можуть повернути батькові, то дівчаток соцслужби хочуть повернути прийомній мамі. Якщо звичайно Віта виживе, адже прогнози медиків невтішні.

У Хмельницькій області мати забила дочка до стану коми (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що в Кривому Розі горе-татусь побив дівчину-"копа", яка приїхала з ним поговорити про погане виконання батьківських обов'язків.

Також повідомлялося, що у Києві чоловіка забили на смерть біля метро. Він лише запитав, чи працює підземка.