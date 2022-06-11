Не говорите эти фразы человеку с депрессией: только сделаете хуже

Уровень заболеваемости депрессией в Украине превышал до войны уровень депрессий стран Европы, теперь конечно же и тем более. К причинам относятся: война, потеря работы, развод, потеря близких, жилье, тяжелые стрессовые ситуации и т.п.

Не говорите эти фразы человеку в депрессии

"Возьми себя в руки" (в руки себя взять нельзя, это не просто временно пониженное, плохое настроение, это нарушение биохимии головного мозга).



"Все будет хорошо" (Человек в депрессии не видит своего будущего, не может строить планы на будущее, не знает как выйти из своего нынешнего состояния, чувствует что в жизни больше не будет радости и счастья).

"Больше работай, вот мы раньше работали с утра и до ночи на огороде и никаких депрессий не было"

"Это лень…" (человек в депрессии очень раним, и эта фраза приведет еще к большему ухудшению состояния, воспримет что он просто ленивый)

"Улыбайся, все у тебя хорошо" (человек в депрессии не испытывает радость, даже если и улыбнется, это не значит, что на душе все станет хорошо, днем ​​может улыбаться, а ночью думать о суициде).

"Могло бы быть хуже", Не бери близко к сердцу".

"Мужчина тебя любит, а наоборот нужно строже с тобой"(такая фраза также приведет к еще большему ухудшению состояния, мнениям о том, что плохая жена и т.д.)

"Вот у нас раньше никаких психологов, психиатров не было и работали, не думали об этом"(должны понимать, что раньше и в пещерах жили)

"Лучше возьми и выпей" (алкоголь только усугубит депрессию, алкоголь это депрессант).

"По тебе не заметно, что у тебя депрессия» (симптомы депрессии извне не видны, это не перелом, не рана на коже, но она действительно болит гораздо сильнее).

"Думай положительно, мысли же материальные" (человек в депрессии не может думать положительно, и наоборот мысли, что он не может думать положительно, еще больше ухудшают состояние).

"У кого-то хуже, нет квартиры, работы и мужчина бросил и т.д."

(человеку в депрессии только будет хуже, что мир так несправедлив, никому не принесет улучшение что, у кого нет руки или ноги, или кто-то болеет онкологическим заболеванием и борется с ним).

Как помочь человеку с депрессией