Не говорите эти фразы человеку с депрессией: только сделаете хуже
Уровень заболеваемости депрессией в Украине превышал до войны уровень депрессий стран Европы, теперь конечно же и тем более. К причинам относятся: война, потеря работы, развод, потеря близких, жилье, тяжелые стрессовые ситуации и т.п.
Врач-психиатр и невролог высшей категории Евгений Скрипник рассказал, что не стоит говорить человеку, пребывающему в депрессии.
Не говорите эти фразы человеку в депрессии
"Возьми себя в руки" (в руки себя взять нельзя, это не просто временно пониженное, плохое настроение, это нарушение биохимии головного мозга).
"Все будет хорошо" (Человек в депрессии не видит своего будущего, не может строить планы на будущее, не знает как выйти из своего нынешнего состояния, чувствует что в жизни больше не будет радости и счастья).
"Больше работай, вот мы раньше работали с утра и до ночи на огороде и никаких депрессий не было"
"Это лень…" (человек в депрессии очень раним, и эта фраза приведет еще к большему ухудшению состояния, воспримет что он просто ленивый)
"Улыбайся, все у тебя хорошо" (человек в депрессии не испытывает радость, даже если и улыбнется, это не значит, что на душе все станет хорошо, днем может улыбаться, а ночью думать о суициде).
"Могло бы быть хуже", Не бери близко к сердцу".
"Мужчина тебя любит, а наоборот нужно строже с тобой"(такая фраза также приведет к еще большему ухудшению состояния, мнениям о том, что плохая жена и т.д.)
"Вот у нас раньше никаких психологов, психиатров не было и работали, не думали об этом"(должны понимать, что раньше и в пещерах жили)
"Лучше возьми и выпей" (алкоголь только усугубит депрессию, алкоголь это депрессант).
"По тебе не заметно, что у тебя депрессия» (симптомы депрессии извне не видны, это не перелом, не рана на коже, но она действительно болит гораздо сильнее).
"Думай положительно, мысли же материальные" (человек в депрессии не может думать положительно, и наоборот мысли, что он не может думать положительно, еще больше ухудшают состояние).
"У кого-то хуже, нет квартиры, работы и мужчина бросил и т.д."
(человеку в депрессии только будет хуже, что мир так несправедлив, никому не принесет улучшение что, у кого нет руки или ноги, или кто-то болеет онкологическим заболеванием и борется с ним).
Как помочь человеку с депрессией
- Если вы заметили, что у вашего близкого человека - депрессия, порекомендуйте ему обратиться к специалисту!
- Скажите, что вы его понимаете.
- Если хочет, выслушайте его.
- Спросите, как может и чем вы помочь
- Скажите, что вы рядом, и как всегда любите его.
Ранее мы писали, как точно понять, что человек вас не любит.
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