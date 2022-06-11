Не кажіть ці фрази людині з депресією: тільки зробите гірше

Рівень захворюваності на депресію в Україні перевищував до війни рівень депресій країн Європи, тепер звичайно ж і тим більше. До причин відносяться: війна, втрата роботи, розлучення, втрата близьких, житло, важкі стресові ситуації і т. п.

Лікар-психіатр і невролог вищої категорії Євген Скрипник розповів, що не варто говорити людині, яка перебуває в депресії.

Не кажіть ці фрази людині в депресії

"Візьми себе в руки" (в руки себе взяти не можна, це не просто тимчасово знижений, поганий настрій, це порушення біохімії головного мозку).



"Все буде добре" (Людина в депресії не бачить свого майбутнього, не може будувати плани на майбутнє, не знає як вийти зі свого нинішнього стану, відчуває що в житті більше не буде радості і щастя).

"Більше працюй, ось ми раніше працювали з ранку і до ночі на городі і ніяких депресій не було".

"Це лінь..." (людина в депресії дуже ранима, і ця фраза призведе ще до більшого погіршення стану, сприйме що вона просто ледача).

"Посміхайся, все у тебе добре" (людина в депресії не відчуває радість, навіть якщо і посміхнеться, це не означає, що на душі все стане добре, вдень може посміхатися, а вночі думати про суїцид).

"Могло б бути гірше", Не бери близько до серця".

"Чоловік тебе любить, а навпаки потрібно суворіше з тобою"(така фраза також призведе до ще більшого погіршення стану, думок про те, що погана дружина і т. д.)

"Ось у нас раніше ніяких психологів, психіатрів не було і працювали, не думали про це" (повинні розуміти, що раніше і в печерах жили).

"Краще візьми і випий" (алкоголь тільки посилить депресію, алкоголь це депресант).

"По тобі не помітно, що у тебе депресія» (симптоми депресії ззовні не видно, це не перелом, не рана на шкірі, але вона дійсно болить набагато сильніше).

"Думай позитивно, думки ж матеріальні" (людина в депресії не може думати позитивно, і навпаки думки, що вона не може думати позитивно, ще більше погіршують стан).

"У когось гірше, немає квартири, роботи і чоловік кинув і т. д."

(людині в депресії тільки буде гірше, що світ такий несправедливий, нікому не принесе поліпшення що, у кого немає руки або ноги, або хтось хворіє онкологічним захворюванням і бореться з ним).

Як допомогти людині з депресією