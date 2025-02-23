Готується швидко! Названо десерт, який їдять довгожителі світу
Люди, які живуть до 100 років, дотримуються простих дієт, які допомагають зберегти їх здоров’я. Дослідник назвав десерт, який їдять довгожителі з "блакитних зон".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Який десерт сприяє довгому життю
Дослідник Ден Бюттнер назвав десерт, який часто їдять жителі таких "блакитних зон", як Японія, Греція, Італія, Каліфорнія та Коста-Ріка.
Мова йде про простий пудинг із насіння чіа з полуницею та ваніллю. Цей десерт з високим вмістом білка, насичений клітковиною та омега-3 жирними кислотами.
Рецепту вистачить на дві порції. Тому пропорції можна зменшити вдвічі, якщо хочете зробити одну:
- 3 склянки (720 мл) мигдального молока
- 2 чайні ложки ванільного екстракту
- 3 столові ложки кленового сиропу
- 1/2 чайної ложки кориці
- 1/2 чашки (50 г) насіння чіа
- 3 склянки (500 г) свіжої полуниці
У мисці збийте разом мигдальне молоко, ванільний екстракт, кленовий сироп і корицю. Додайте насіння чіа в рідку суміш і замочіть, поки воно не вбере рідину і не створить пудингову консистенцію.
Дайте цій суміші постояти в холодильнику на ніч, і вона загусне. Вранці промийте та наріжте кілька свіжих полуниць, а потім використовуйте їх для доповнення чіа-пудингу.
Чим корисне насіння чіа
Насіння чіа пов'язано зі зниженням артеріального тиску та рівня холестерину, що означає менший вплив на серце.
Фахівці радять щодня вживати одну-дві столові ложки насіння чіа. Однак надмірне вживання чіа може призвести до проблем з травленням, таких як закреп, діарея, здуття живота та гази.
Уникайте споживання великої кількості сухого насіння чіа, оскільки ефективно поглинає рідину та може набрякнути в травній системі, що призведе до неприємних наслідків для шлунково-кишкового тракту.
Збільшення споживання вітаміну С за допомогою такого хорошого джерела, як полуниця, також додає додаткові переваги для здоров’я цього десерту. Ягода допомагає підтримувати здоров’я шкіри, кровоносних судин, кісток, хрящів і сприяє загоєнню ран.
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