Готуєте хліб на заквасці? Ось ще один спосіб тривалого зберігання

Як засушити закваску

Для того, щоб засушити закваску, маса повинна бути заздалегідь підгодована та в стані найбільшої активності. Деко для випікання або тацю необхідно застелити пергаментним папером.

Закваску необхідно викласти на папір та розмазати ложкою або ножем якомога більш тонким шаром. Товщина шару залежить від виду закваски - маса з меншим відсотком вологості розтікатиметься гірше.

Сушити закваску потрібно лише при кімнатній температурі, а не в духовці. Не варто прискорювати процес висихання за допомогою мікрохвильовки або сонячного проміння.

Переваги засушення закваски

При зберіганні закваски при кімнатній температурі, її годують борошном та водою декілька разів на добу. У випадку зберігання закваски в холодильнику, підгодовувати масу не потрібно, а простояти маса може значно довше.

Проте цей метод має свої недоліки - знижується активність молочнокислих бактерій. До того ж перевозити закваску у рідкому вигляді складно.

Засушену закваску не потрібно підгодовувати - однак вона зберігає свої властивості протягом років. Таку масу можна зберігати в баночках або коробках та легко транспортувати.

Скільки сушити закваску

Зазвичай на засушення закваски потрібно декілька днів. Проте швидкість висихання також залежить від температури повітря та інгредієнтів в заквасці.

Чим товщий шар закваски та більший відсоток вологості, тим довше буде сохнути маса. Щоб в закваску не потрапив пил, можна накрити її зверху пергаментом, забезпечивши циркуляцію повітря.

Як зберігати засушену закваску

Після того, як закваска повністю висохне, її можна розламати на шматочки або подрібнити в борошно. Зберігати засушену масу потрібно в чистих скляних банках або пакетах з застібкою, герметично закривши посуд.

Суху закваску потрібно зберігати в сухому та темному місці, без різких перепадів температури.

Як активувати суху закваску

Суху закваску активують водою, використовуючи 60 г питної води на 20 г закваски. Масу кладуть в банку, заливають водою і залишають на 5 годин або навіть на ніч.

За цей час закваска вбирає рідину та майже розчиняється. Після цього закваску потрібно перемішати, щоб позбутися осаду, та всипати 60 г пшеничного борошна.

Закваску перемішують до консистенції сметани, щільно закривають посуд та відставляють на якийсь час. Коли на поверхні маси з'являються бульбашки, 50 г закваски перекладають в чисту банку, додаючи 50 г питної води та 500 г пшеничного борошна.

Приблизно за 14 годин процедуру необхідно повторити. Важливо зважати на температуру повітря в приміщенні - чим тепліше, тим швидше активізується маса. Після третього підкорму, на заквасці можна випікати хліб.