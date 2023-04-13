Готуємося до Великодня: які 10 помилок під час прибирання не зроблять ваш будинок чистішим

Неправильний миючий засіб

Спроба заощадити чи невміння розбиратися в миючих засобах може завдати чимало клопоту. У деяких таких засобах містяться агресивні хімічні речовини, які ушкоджують поверхні та можуть спричинити алергічні реакції у людей та тварин.

Вибирайте засоби для прибирання кожної поверхні окремо та уважно читайте етикетки, щоб у складі не було шкідливих речовин.

Неправильне використання мікрофібри

Серветки з мікрофібри чудово підходять для прибирання будинку. Вони видаляють з поверхонь бруд та пил. Однак багато людей їх не використовують чи роблять це неправильно. Після прибирання такі серветки та ганчірочки потрібно мити регулярно. А для повторного прибирання їх можна використовувати лише після ретельного прання.

Ви не витираєте пил перед прибиранням підлоги

Запам'ятайте просте правило – спочатку витираємо пил, потім миємо підлогу. Якщо прибирати в іншому порядку, то користі буде небагато - пил може накопичуватися на поверхнях і створювати брудні сліди, які відмити буде складніше. Тому спочатку пройдіться пилососом або серветкою з мікрофібри, а потім беріться за швабру.

Ви не чистите килими регулярно

Покриття з ворсом у квартирі - це магніт для пилу та бруду. Тому їх потрібно чистити регулярно. Якщо не видаляти пил з килимів регулярно, то вони стають джерелом алергії та проблем із диханням. Використовуйте пилососи або здавайте килими у професійне чищення.

Ви не витираєте плями відразу

Сліди від чашок, розлили каву на підлогу, забруднили підлогу на кухні – всі плями варто видаляти відразу, як на підлозі, так і на інших поверхнях. Якщо ви залишите їх до наступного прибирання, то вони вбираються в поверхню і видалити їх буде в рази складніше. Використовуйте спеціальні засоби для видалення плям, тримайте кілька серветок для таких ситуацій та не відкладайте прибирання на потім.

Ви не провітрюєте приміщення

Провітрювання - один із необхідних елементів збирання. І цей спосіб є одним із найпростіших і найефективніших. Повітря в приміщенні повинне оновлюватися регулярно, щоб позбутися неприємних запахів та покращити якість у приміщенні. Відкривайте вікна та двері на кілька хвилин щодня, щоб забезпечити приплив кисню.

Ви не видаляєте пил зі стін та стелі

Ви здивуєтеся, але на стінах і стелі також накопичується пил та бруд. Багато людей добираються до цих частин житла в кращому разі раз на рік і роблять велику помилку. Після прибирання поверхонь і підлоги пил відразу ж знову осідає. Тому варто використовувати пилосос або серветки з мікрофібри для регулярного прибирання стелі та стін.

Ви не витираєте пил з меблів

Будь-які меблі - магніт для пилу та бруду. Тому очищати потрібно навіть ті поверхні, на яких ви цей пил не бачите. Важливо протирати не тільки шафи та полиці, а й дивани, крісла, столи, комоди, вибивати дивані подушки.

Ви не прибираєте у важкодоступних місцях

У будь-якій квартирі та будинку є важкодоступні місця, які потрібно прибирати регулярно. Наприклад, зазори між меблями та стіною, простір під ліжком, за шафою, диваном, вентиляційні отвори. Використовуйте щітку або пилосос.

Ви не чистите взуття

Взуття - це одне з основних джерел бруду в будинку. І бруд ви не тільки приносите з вулиці, якщо маєте звичку не роззуватися біля вхідних дверей, а й носите з кімнати на кухню, з кухні до інших кімнат - на звичайних кімнатних капцях. Поставте у вхідних дверей килимок, щоб витирати взуття. А кімнатні капці регулярно мийте чи періть.

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