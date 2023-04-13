Готовимся к Пасхе: какие 10 ошибок во время уборки не сделают ваш дом чище

Неправильное моющее средство

Попытка сэкономить или неумение разбираться в моющих средствах может доставить немало хлопот. В некоторых таких средствах содержатся агрессивные химические вещества, которые повреждают поверхности и могут вызвать аллергические реакции у людей и животных.

Выбирайте средства для уборки для каждой поверхности отдельно и внимательно читайте этикетки, чтобы в составе не было вредных веществ.

Неправильное использование микрофибры

Салфетки из микрофибры отлично подходят для уборки дома. Они удаляют с поверхностей грязь и пыль. Однако многие люди их не используют или делают это неправильно. После уборки такие салфетки и тряпочки нужно мыть регулярно. А для повторной уборки их можно использовать только после тщательной стирки.

Вы не вытираете пыль перед уборкой пола

Запомните простое правило - сначала вытираем пыль, потом моем пол. Если убирать в другом порядке, то толку будет немного - пыль может накапливаться на поверхностях и создавать грязные следы, которые отмыть будет сложнее. Поэтому сначала пройдитесь пылесосом или салфеткой из микрофибры, а потом беритесь за швабру.

Вы не чистите ковры регулярно

Покрытия с ворсом в квартире - это магнит для пыли и грязи. Поэтому их чистить нужно регулярно. Если не удалять пыль с ковров регулярно, то они становятся источником аллергии и проблем с дыханием. Используйте пылесосы или сдавайте ковры в профессиональную чистку.

Вы не вытираете пятна сразу

Следы от чашек, разлили кофе на пол, запачкали пол на кухне - все пятна стоит удалять сразу, как на полу, так и на других поверхностях. Если вы их оставите до следующей уборки, то они впитываются в поверхность и удалить их будет в разы сложнее. Используйте специальные средства для удаления пятен, держите несколько салфеток для таких ситуация и не откладывайте уборку на потом.

Вы не проветриваете помещения

Проветривание - один из необходимых элементов уборки. И этот способ является одним из самых простых и самых эффективных. Воздух в помещении должен обновляться регулярно, чтобы избавиться от неприятных запахов и улучшить качество в помещении. Открывайте окна и двери на несколько минут ежедневно, чтобы обеспечить прилив кислорода.

Вы не удаляете пыль со стен и потолка

Вы удивитесь, но на стенах и потолке также скапливается пыль и грязь. Многие люди добираются до этих частей жилья в лучшем случае раз в год и совершают огромную ошибку. После уборки поверхностей и пола пыль сразу же снова оседает. Поэтому стоит использовать пылесос или салфетки из микрофибры для регулярной уборки потолка и стен.

Вы не вытираете пыль с мебели

Любая мебель - магнит для пыли и грязи. Поэтому очищать нужно даже те поверхности, на которых вы эту пыль не видите. Важно протирать не только шкафы и полки, а и диваны, кресла, столы, комоды, выбивать диванные подушки.

Вы не убираете в труднодоступных местах

В любой квартире и доме есть труднодоступные места, которые нужно убирать регулярно. Например, зазоры между мебелью и стеной, пространство под кроватью, за шкафом, диваном, вентиляционные отверстия. Используйте щетку или пылесос.

Вы не чистите обувь

Обувь - это один из основных источников грязи в доме. И грязь вы не только приносите с улицы, если имеете привычку не разуваться у входных дверей, а и носите из комнаты на кухню, с кухни в другие комнаты - на обычных комнатных тапочках. Поставьте у входных дверей коврик, чтобы вытирать обувь. А комнатные тапочки регулярно мойте или стирайте.