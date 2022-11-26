Готуємо цибуляники: забутий рецепт смачнющих українських млинців

Цибуляники - смачні українські млинці, родом з Чернігівщини. Це такі собі "деруни", але за основу ми візьмемо цибулю.
Рецептом поділився телеведучий і експерт з кулінарії Костянтин Грубич.
Для приготування цибуляників підготуйте однакову кількість столових ложок манки, цибулин та яєць.
Манну крупу замочіть на кілька хвилин у теплому молоці, довівши суміш до стану густої сметани.
До манно-молочної маси додайте дрібно нашатковану цибулю, яйця, сіль, смакову приправу та чорний мелений перець.
Ретельно вимісіть. Смажити цибуляники треба на олії з обох боків.
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