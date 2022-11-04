ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готуємо садовий вар: домашній супер рецепт для порятунку ваших дерев

Новость на русском →
П'ятниця 04 листопада 2022 15:02
Готуємо садовий вар: домашній супер рецепт для порятунку ваших дерев Фото: Як приготувати садовий вар для дерев (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Садовий вар дуже необхідний засіб для лікування плодових дерев: яблунь, груш, вишень, абрикос та інших насаджень.

Як його зробити, пише канал Дача. Сад і город.

Навіщо потрібен садовий вар?

Це спеціальна "замазка" для обробки свіжих спилів на садових деревах та пошкоджень кори (гілок).

Садовий вар не дозволяє розвиватися патогенам у відкритій ранці дерева, запобігає подальшому пошкодженню кори.

Зараз, восени, коли ви обрізаєте та проріджуєте дерева, обробка варом точно може знадобитися.

Готуємо садовий вар: домашній супер рецепт для порятунку ваших дерев

Фото: Як приготувати садовий вар (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Домашній рецепт для приготування корисної замазки для кори

Нам знадобиться:

  • 6 частин парафіну (є особливий, чистий парафін для лікувальних процедур, можна знайти в аптеці).
  • 3 частини каніфолі (вона продається в будівельному магазині).
  • 2 частини рослинної олії.

Парафін розтопіть і додайте в нього подрібнену в пил каніфоль. Перемішайте. В останню чергу введіть олію.

Ретельно перемішайте, доведіть до кипіння на повільному вогні та проваріть 15 хвилин.

Після ще раз добре вимішайте так, щоб маса стала однорідною, дайте трохи охолонути, у гарячому вигляді перекладіть в ємність з кришкою.

Раніше ми писали, як посадити моркву під зиму, щоб отримати дуже щедрий урожай влітку.

Також читайте, як правильно садити і доглядати за малиною восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород