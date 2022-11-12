Готуємо найсмачнішу цвітну капусту під сирним соусом: рецепт від учасника МайстерШеф

Цвітна капуста – дуже корисна для здоров'я. Також вона дуже смачна, особливо, якщо її запекти в духовці.
Рецептом страви поділився учасник МайстерШеф Микола Люлько у Instagram.
Для капусти:
Капуста – 1 шт
Вода – 3 л
Сіль – 30 г
Масло вершкове – 50 г
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Для соусу:
Масло вершкове – 15 г
Борошно – 15 г
Молоко – 200 г
Сир чедер – 150 г
Сіль за смаком
Паприка копчена – 5 г
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Посипаємо:
Горіхи – 20 г
Листя чебрецю (чебрець) - 2
Очистіть цвітну капусту від листя та відваріть її 10 хвилин у підсоленій воді. Потім перекладіть її на лист і рясно змастіть вершковим маслом, відправте в духовку на 220 градусів на 25-30 хвилин. Обсмажте на сковорідці борошно, додайте сир, паприку, молоко. Потім змастіть отриманим соусом запечену капусту.
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