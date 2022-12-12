Готуємо найсмачніший майонез вдома: рецепт від відомого кухаря

Новорічні свята не за горами, і навіть під час війни хочеться побалувати своїх коханих смачними стравами. Щоб їжа стала ще більш вишуканою, ви можете приготувати майонез до неї вдома.
Рецептом соусу поділився шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський на своїй Instagram-сторінці.
Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю та перець, і добре збийте у піну вінчиком. Це потрібно, щоб процес емульгації йшов дуже легко.
Далі тоненькою струйкою додайте масло, не поспішайте, робіть це повільно. Суміш загусне у вас на очах.
Коли ви додали майже всю олію, маса у вас стане щільною та густою. Кількість олії зазвичай залежить від розміру жовтків.
Далі додайте сік лимона, перемішайте, додайте воду чи молоко, чи нежирний йогурт, сметану. У такому разі можна навіть більше ніж у рецепті – і соус стає легшим.
Перемішайте та спробуйте на смак. Якщо треба додайте ще сіль та цукор.
Пам'ятайте, що яйця потрібно ретельно промити перед використанням. Беріть тільки цілі та замочуйте в розчині соди або оцту на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди або 50 г оцту), потім промийте водою.
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До речі, раніше Добровольський поділився розкішним рецептом картопляників.