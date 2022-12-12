Готуємо найсмачніший майонез вдома: рецепт від відомого кухаря

Для майонезу візьміть:

2 жовтки

300-340 грамів очищеної олії без запаху

1 ст ложка ніжної гірчиці (25г)

Сіль за смаком

1 чайна ложка цукру

Чорний перець

Сік 1/3 лимону

50г води (йогурту, сметани)

Покроковий рецепт приготування

Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю та перець, і добре збийте у піну вінчиком. Це потрібно, щоб процес емульгації йшов дуже легко.

Далі тоненькою струйкою додайте масло, не поспішайте, робіть це повільно. Суміш загусне у вас на очах.

Коли ви додали майже всю олію, маса у вас стане щільною та густою. Кількість олії зазвичай залежить від розміру жовтків.

Далі додайте сік лимона, перемішайте, додайте воду чи молоко, чи нежирний йогурт, сметану. У такому разі можна навіть більше ніж у рецепті – і соус стає легшим.

Перемішайте та спробуйте на смак. Якщо треба додайте ще сіль та цукор.

Пам'ятайте, що яйця потрібно ретельно промити перед використанням. Беріть тільки цілі та замочуйте в розчині соди або оцту на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди або 50 г оцту), потім промийте водою.