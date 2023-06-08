Готуємо дуже смачний щербет: простий рецепт з мінімумом інгредієнтів

Інгредієнти:

Для приготування дуже смачного щербету вам знадобиться:

вершки 10% жирності - 300 мл

цукор 400 г

вершкового масла 82% жирності - 130 г

шоколад - 60 г

цукати, горіхи, сухофрукти - 150 г

Як готувати

Спочатку до вершків необхідно додати цукор та масло. Як тільки масло розтане, а маса почне кипіти, варити щербет впродовж 30 хвилин на маленькому вогні, періодично перемішуючи масу.

Через 20 хвилин кипіння необхідно помішувати масу постійно. Чим вона більш густа, тим більша ймовірність того, що вона буде липнути до дна каструльки.

Готовий щербет має злегка карамельний відтінок, маса тягнеться. Перекласти масу в іншу ємність, додати горіхи та родзинки.

Перемішати лопаткою та викласти майбутній щербет у форму.

Дати охолонути та покласти в холодильник на мінімум 2 години. Потім нарізати щербет на шматочки. Готово!