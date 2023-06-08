Готуємо дуже смачний щербет: простий рецепт з мінімумом інгредієнтів

Щербет - це популярний десерт в країнах Сходу. Цей смаколик чудово підходить до чаю і каву, а головне, що можна приготувати легко і з доступних інгредієнтів.
Рецептом щербету поділилась фудблогер Юлія Віліч у своєму Instagram.
Для приготування дуже смачного щербету вам знадобиться:
Спочатку до вершків необхідно додати цукор та масло. Як тільки масло розтане, а маса почне кипіти, варити щербет впродовж 30 хвилин на маленькому вогні, періодично перемішуючи масу.
Через 20 хвилин кипіння необхідно помішувати масу постійно. Чим вона більш густа, тим більша ймовірність того, що вона буде липнути до дна каструльки.
Готовий щербет має злегка карамельний відтінок, маса тягнеться. Перекласти масу в іншу ємність, додати горіхи та родзинки.
Перемішати лопаткою та викласти майбутній щербет у форму.
Дати охолонути та покласти в холодильник на мінімум 2 години. Потім нарізати щербет на шматочки. Готово!
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