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Готовим невероятно вкусный щербет: простой рецепт с минимумом ингредиентов

Как приготовить щербет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

Щербет - это популярный десерт в странах Востока. Эта вкуснятина отлично подходит к чаю и кофе, а главное, что можно приготовить легко и из доступных ингредиентов.

Рецептом щербета поделилась фудблогер Юлия Вилич в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для приготовления вкуснейшего щербета вам понадобится:

  • сливки 10% жирности - 300 мл
  • сахар - 400 г
  • сливочного масла 82% жирности - 130 г
  • шоколад - 60 г
  • цукаты, орехи, сухофрукты - 150 г

Как готовить

Сначала к сливкам необходимо добавить сахар и масло. Как только масло растает, а масса начнет кипеть, варить щербет в течение 30 минут на маленьком огне, периодически перемешивая массу.

Через 20 минут кипения нужно помешивать массу постоянно. Чем она гуще, тем больше вероятность того, что она будет липнуть ко дну кастрюльки.

Готовый щербет имеет слегка карамельный оттенок, масса тянется. Переложить массу в другую емкость, добавить орехи и изюм.

Перемешать лопаткой и выложить будущий щербет в форму.

Дать охладиться и положить в холодильник на минимум 2 часа. Затем нарезать щербет на кусочки. Готово!

Раньше мы объясняли, как приготовить вкуснейший вишневый чизкейк.

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