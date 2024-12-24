Готуємо бокали до святкових тостів. Як помити кришталь, щоб він блищав та сяяв

Правила при митті кришталевих бокалів

Перш ніж розпочинати миття, пам’ятайте кілька важливих правил для збереження блиску кришталевих бокалів. Перш за все, використовуйте воду температурою не більше 40 градусів. Гаряча рідина може пошкодити структуру скла та призвести до появи мутних плям.

Краще мити бокали вручну в раковині або тазу, обов’язково поклавши на дно м’яке рушник для додаткового захисту. Так ви зможете уникнути пошкоджень, що виникають при контакті з жорсткою поверхнею.

Які є засоби для миття кришталю

Для ефективного очищення бокалів від забруднень підійдуть різні засоби. Зазвичай для кришталевих виробів використовують м’які миючі засоби, такі як рідке мило або спеціальні засоби для миття посуду.

У народі популярні такі варіанти, як розчин нашатирного спирту, медичного спирту або повареної солі з оцтом. Однак для бокалів із малюнком чи позолотою краще використовувати тільки м’які засоби або спеціальні спреї для кришталевих виробів.

Як чистити кришталеві бокали з використанням народних засобів

Народні методи допоможуть вам не тільки очистити бокали, але й повернути їм первісний блиск. Для цього можна використати такі суміші:

Медичний спирт: змішайте 70% спирт з холодною водою в пропорції 1:3, занурте бокали на 10–15 хвилин і після цього протріть їх м’якою губкою.

змішайте 70% спирт з холодною водою в пропорції 1:3, занурте бокали на 10–15 хвилин і після цього протріть їх м’якою губкою. Сіль і оцет: розчиніть 1 ст. ложку солі і 1 ст. ложку оцту в літрі теплої води, занурте бокали на 15–30 хвилин.

розчиніть 1 ст. ложку солі і 1 ст. ложку оцту в літрі теплої води, занурте бокали на 15–30 хвилин. Лимонна кислота: 1 ст. ложка лимонної кислоти на 3 л води, що допоможе позбутися від жовтизни на бокалах.

Що не можна використовувати для миття бокалів з кришталю

Важливо пам’ятати, що кришталь - це дуже делікатний матеріал, тому не можна використовувати для миття агресивні засоби. Абразивні пасти, порошки або будь-які засоби з хлором можуть подряпати поверхню бокала, залишаючи некрасиві сліди.

Також слід уникати використання господарського мила або звичайного мила для прання, адже вони можуть залишати на кришталеві мутні розводи.

Кришталеві бокали красиві лише коли вони чисті (фото: Freepik.com)

Як правильно сушити кришталеві бокали

Після миття дуже важливо правильно висушити кришталеві бокали, щоб на них не залишилось водяних розводів.

Краще не залишати їх сушитися природним шляхом, а використовувати м’яку тканину, таку як мікрофібра або льняний рушник. Важливо обережно протирати кожен бокал, не застосовуючи занадто великої сили, щоб не пошкодити ніжне скло.

Як повернути блиск кришталевих бокалів

Якщо після миття ваші бокали все одно не блищать так, як вам хотілося б, існує кілька ефективних методів для відновлення їх блиску. Один з них - використання медичного спирту.

Для цього протріть бокали м’якою тканиною, змоченою в спирті, що дозволить повернути їм сяйво. Також можна використовувати синьку для прання або звичайний столовий оцет - це допоможе додати вашому кришталю яскравості та прозорості.