9 помилок при прибиранні перед Новим роком і як їх уникнути

Підготовка до свят часто супроводжується масою турбот, і однією з найбільш важливих є прибирання. Однак, у прагненні все зробити ідеально, можна припуститися ряду помилок, які лише ускладнять процес і заберуть більше часу та сил.

РБК-Україна (проєкт Styler) розбирає 9 найбільш поширених помилок при прибиранні перед Новим роком і способи їх уникнути.

Зволікання з прибиранням до останнього дня

Залишати прибирання на останній момент - одна з найпоширеніших помилок. Так можна не встигнути зробити все, що планувалося, і почуватися виснаженим. Найкраще почати готуватися до свят за кілька днів до них, розподіливши завдання по етапах.

Невірне планування прибирання

Якщо ви не сплануєте свої дії заздалегідь, можете потрапити в ситуацію, коли прибирання буде виглядати хаотичним. Зробіть список пріоритетних завдань і слідуйте йому, щоб не витрачати час на дрібниці. Чітке планування дозволяє зберегти енергію та забезпечити ефективне використання часу.

Не звертати увагу на важкодоступні місця

Часто ми забуваємо про очищення важкодоступних ділянок, таких як під меблями чи за телевізором. Ці місця збирають пил і бруд, тому важливо прибирання робити максимально ретельно. Звертайте увагу на всі куточки, щоб ваш дім виглядав бездоганно.

Прибирання важкодоступних місць треба здйснювати без поспіху (фото: Freepik.com)

Перенасичення кімнат декором

Створюючи святкову атмосферу, можна перестаратися з декором, що зробить простір перевантаженим. Намагайтеся зберегти баланс між святковою атмосферою та практичною організацією простору. Занадто багато прикрас може призвести до відчуття безладу, що точно не допоможе в святковий час.

Використання неправильних засобів для прибирання

Не всі засоби підходять для кожного виду поверхні. Перед тим як використовувати чистячі засоби, перевірте етикетку і оберіть ті, які найкраще підходять для вашої меблів і покриттів. Неправильний засіб може пошкодити поверхню і створити зайві проблеми в процесі прибирання.

Неорганізоване зберігання подарунків та декору

Якщо ви зберігаєте подарунки та новорічні прикраси в хаотичному порядку, прибирання може стати ще більш складним. Використовуйте спеціальні коробки для зберігання, щоб все було на своїх місцях. Це дозволить заощадити час і не перевантажить ваш простір під час свят.

Багато декору - це красиво, але дуже хаотично (фото: Freepik.com)

Пропускання прибирання ванної кімнати

Ванна кімната - це місце, яке постійно потребує уваги, особливо перед святами. Пам'ятайте, що навіть маленька недоглянута деталь може вплинути на загальне враження від прибирання.

Неуважність до кухні

Кухня - це те місце, яке потребує найбільшої уваги перед святами. Не обмежуйтеся лише миттям посуду: протріть поверхні, очистіть плиту і підлогу, щоб створити чисту та святкову атмосферу. Добре прибрана кухня - це не тільки комфорт, а й запорука приємних новорічних обідів.

Залишення непотрібних речей

Коли ми накопичуємо багато речей перед святами, часто виникає проблема із захаращенням. Використовуйте цей момент, щоб позбутися непотрібних предметів і організувати простір. Чистота й порядок додають святкової атмосфери й полегшують процес прибирання.