"Готує нові пісні": у команді Олега Винника розповіли, коли він повернеться на сцену

Що зі співаком

За її словами, Винник зараз у Берліні проходить курс лікування. Зокрема, в інформаційному просторі артист не з'являється, адже йому не дозволяє стан здоров'я.

Однак, попри хворобу, він продовжує працювати, створює нові пісні, щоб потім потішити ними прихильників.

"Його стан здоров'я не дуже дозволяє бути в публічному просторі. Але він працює у студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров'я, що наразі стояти на сцені він не може", - розповіла Барон.

Керівниця офіційного фан-клубу Валерія Барон (скриншот)

Як Винник допомагає військовим

До того ж навіть з-за кордону він намагається допомагати українським захисникам. Він створив благодійний фонд "Вовчиця" та купує автомобілі для ЗСУ та військову амуніцію.

"На початку це були автомобілі, а тепер це і прилади нічго бачення для спецпідрозділів, це і теплий одяг, і бронежилети, і каски", - зазначила керівниця офіційного фан-клубу.

Коли повернеться на сцену

За словами Валерії Барон, коли Винник повернеться на сцену, вона точно не знає. Однак заявила, це станеться тоді, коли йому дозволятиме стан здоров'я.

Також вона зазначила, що він має бути енергетично сильним, щоб знову радувати людей своїми піснями.

"Це має бути той Олег Анатолійович, якого ми звикли відчувати: із його усмішкою, любов'ю. А для цього має бути відповідний енергетичний стан. А щоб цей енергетичний стан був, має бути відповідний стан здоров'я. Щойно він відчує, що готовий, це відбудеться", - додала вона.