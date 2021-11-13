Готовы ли украинцы принять беженцев с границы Беларуси и Польши: результаты опроса вас удивят

Ведущий отметил, что пока лидеры разных европейских стран пытается решить эту проблему, и уже звучало предложение к Киеву о содействии в этом вопросе, де-факто беженцы, находящиеся рядом с границей, могут хлынуть и в сторону Украины.

"С вашей точки зрения, должна ли Украина содействовать Европейскому союзу и временно принять беженцев с белорусско-польской и литовской границы", - обратился Шустер к аудитории в студии.

Как показали результаты этого опроса при помощи Liberty Report, подавляющее большинство - три четверти - респондентов, присутствующих на ток-шоу, дали отрицательный ответ:

о том, что мигрантов Украине принимать не стоит, высказались 75%,

с таким размещением согласны только 25%.

Опрос о возможности принятия в Украину мигрантов (фото: скриншот)

Однако результаты аналогичного опроса среди молодых людей в возрасте 16-18 лет дали прямо противоположный результат:

за принятие в Украину беженцев выступили 62%,

против этого высказались 38%.

Опрос среди 16-18 летних о беженцах дал противоположный результат (фото: скриншот)

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".



А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.



А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.



Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.



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