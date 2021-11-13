Чи готові українці прийняти біженців з кордону Білорусі та Польщі: результати опитування вас здивують

Ведучий зазначив, що поки лідери різних європейських країн намагається розв'язати цю проблему, і вже звучала пропозиція до Києва про сприяння в цьому питанні, де-факто біженці, які знаходяться поруч з кордоном, можуть хлинути й у бік України.

"З вашої точки зору, чи повинна Україна сприяти Європейському союзу і тимчасово прийняти біженців з білорусько-польського та литовського кордону", - звернувся Шустер до аудиторії в студії.

Як показали результати цього опитування за допомогою Liberty Report, переважна більшість - три чверті - респондентів, присутніх на ток-шоу, дали негативну відповідь:

про те, що мігрантів Україні приймати не слід, висловилися 75%,

з таким розміщенням згодні тільки 25%.

Опитування про можливість прийняття в Україну мігрантів (фото: скріншот)

Однак результати аналогічного опитування серед молодих людей у віці 16-18 років дали прямо протилежний результат:

за прийняття в Україну біженців виступили 62%,

проти цього висловилися 38%.

Опитування серед 16-18 річних про біженців дало протилежний результат (фото: скріншот)

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".



А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.



А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.



Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.



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