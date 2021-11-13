Готовы ли украинцы принять беженцев с границы Беларуси и Польши: результаты опроса вас удивят
На фоне миграционного кризиса на границах Беларуси и Польши с Литвой перед украинцами подняли вопрос о возможности временного размещения этих беженцев из Сирии, Ирака и турецкого Курдистана в нашей стране.
Такой опрос провели в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Ведущий отметил, что пока лидеры разных европейских стран пытается решить эту проблему, и уже звучало предложение к Киеву о содействии в этом вопросе, де-факто беженцы, находящиеся рядом с границей, могут хлынуть и в сторону Украины.
"С вашей точки зрения, должна ли Украина содействовать Европейскому союзу и временно принять беженцев с белорусско-польской и литовской границы", - обратился Шустер к аудитории в студии.
Как показали результаты этого опроса при помощи Liberty Report, подавляющее большинство - три четверти - респондентов, присутствующих на ток-шоу, дали отрицательный ответ:
- о том, что мигрантов Украине принимать не стоит, высказались 75%,
- с таким размещением согласны только 25%.
Опрос о возможности принятия в Украину мигрантов (фото: скриншот)
Однако результаты аналогичного опроса среди молодых людей в возрасте 16-18 лет дали прямо противоположный результат:
- за принятие в Украину беженцев выступили 62%,
- против этого высказались 38%.
Опрос среди 16-18 летних о беженцах дал противоположный результат (фото: скриншот)
Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".
А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.
А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.
Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.
Смотрите также, когда закончится война, какой должна быть украинская армия и с кем надо договариваться в рубрике "Они отвечают".