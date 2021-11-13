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Готовы ли украинцы принять беженцев с границы Беларуси и Польши: результаты опроса вас удивят

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 08:01
Готовы ли украинцы принять беженцев с границы Беларуси и Польши: результаты опроса вас удивят Фото: украинцы при опросе высказались о принятии беженцев с белорусской границы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На фоне миграционного кризиса на границах Беларуси и Польши с Литвой перед украинцами подняли вопрос о возможности временного размещения этих беженцев из Сирии, Ирака и турецкого Курдистана в нашей стране.

Такой опрос провели в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Ведущий отметил, что пока лидеры разных европейских стран пытается решить эту проблему, и уже звучало предложение к Киеву о содействии в этом вопросе, де-факто беженцы, находящиеся рядом с границей, могут хлынуть и в сторону Украины.

"С вашей точки зрения, должна ли Украина содействовать Европейскому союзу и временно принять беженцев с белорусско-польской и литовской границы", - обратился Шустер к аудитории в студии.

Как показали результаты этого опроса при помощи Liberty Report, подавляющее большинство - три четверти - респондентов, присутствующих на ток-шоу, дали отрицательный ответ:

  • о том, что мигрантов Украине принимать не стоит, высказались 75%,
  • с таким размещением согласны только 25%.

Готовы ли украинцы принять беженцев с границы Беларуси и Польши: результаты опроса вас удивят

Опрос о возможности принятия в Украину мигрантов (фото: скриншот)

Однако результаты аналогичного опроса среди молодых людей в возрасте 16-18 лет дали прямо противоположный результат:

  • за принятие в Украину беженцев выступили 62%,
  • против этого высказались 38%.

Готовы ли украинцы принять беженцев с границы Беларуси и Польши: результаты опроса вас удивят

Опрос среди 16-18 летних о беженцах дал противоположный результат (фото: скриншот)

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".


А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.


А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.


Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.


Смотрите также, когда закончится война, какой должна быть украинская армия и с кем надо договариваться в рубрике "Они отвечают".

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Беженцы
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