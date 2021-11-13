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Чи готові українці прийняти біженців з кордону Білорусі та Польщі: результати опитування вас здивують

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Субота 13 листопада 2021 08:01
Чи готові українці прийняти біженців з кордону Білорусі та Польщі: результати опитування вас здивують Фото: українці під час опитування висловилися про прийняття біженців із білоруського кордону (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тлі міграційної кризи на кордонах Білорусі та Польщі з Литвою перед українцями підняли питання про можливість тимчасового розміщення цих біженців з Сирії, Іраку та турецького Курдистану в нашій країні.

Таке опитування провели в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Ведучий зазначив, що поки лідери різних європейських країн намагається розв'язати цю проблему, і вже звучала пропозиція до Києва про сприяння в цьому питанні, де-факто біженці, які знаходяться поруч з кордоном, можуть хлинути й у бік України.

"З вашої точки зору, чи повинна Україна сприяти Європейському союзу і тимчасово прийняти біженців з білорусько-польського та литовського кордону", - звернувся Шустер до аудиторії в студії.

Як показали результати цього опитування за допомогою Liberty Report, переважна більшість - три чверті - респондентів, присутніх на ток-шоу, дали негативну відповідь:

  • про те, що мігрантів Україні приймати не слід, висловилися 75%,
  • з таким розміщенням згодні тільки 25%.

Чи готові українці прийняти біженців з кордону Білорусі та Польщі: результати опитування вас здивують

Опитування про можливість прийняття в Україну мігрантів (фото: скріншот)

Однак результати аналогічного опитування серед молодих людей у віці 16-18 років дали прямо протилежний результат:

  • за прийняття в Україну біженців виступили 62%,
  • проти цього висловилися 38%.

Чи готові українці прийняти біженців з кордону Білорусі та Польщі: результати опитування вас здивують

Опитування серед 16-18 річних про біженців дало протилежний результат (фото: скріншот)

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".


А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.


А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.


Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.


Дивіться також, коли закінчиться війна, якою має бути українська армія і з ким треба домовлятися у рубриці "Вони відповідають".

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Біженці
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