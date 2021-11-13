Чи готові українці прийняти біженців з кордону Білорусі та Польщі: результати опитування вас здивують
На тлі міграційної кризи на кордонах Білорусі та Польщі з Литвою перед українцями підняли питання про можливість тимчасового розміщення цих біженців з Сирії, Іраку та турецького Курдистану в нашій країні.
Таке опитування провели в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Ведучий зазначив, що поки лідери різних європейських країн намагається розв'язати цю проблему, і вже звучала пропозиція до Києва про сприяння в цьому питанні, де-факто біженці, які знаходяться поруч з кордоном, можуть хлинути й у бік України.
"З вашої точки зору, чи повинна Україна сприяти Європейському союзу і тимчасово прийняти біженців з білорусько-польського та литовського кордону", - звернувся Шустер до аудиторії в студії.
Як показали результати цього опитування за допомогою Liberty Report, переважна більшість - три чверті - респондентів, присутніх на ток-шоу, дали негативну відповідь:
- про те, що мігрантів Україні приймати не слід, висловилися 75%,
- з таким розміщенням згодні тільки 25%.
Опитування про можливість прийняття в Україну мігрантів (фото: скріншот)
Однак результати аналогічного опитування серед молодих людей у віці 16-18 років дали прямо протилежний результат:
- за прийняття в Україну біженців виступили 62%,
- проти цього висловилися 38%.
Опитування серед 16-18 річних про біженців дало протилежний результат (фото: скріншот)
Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".
А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.
А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.
Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.
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