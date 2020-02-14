Готовы стоять до последнего: в Харькове на знаменитом рынке появились баррикады (фото)

В Харькове на рынке Барабашово протестуют предприниматели (коллаж РБК-Украина)

На харьковском рынке Барабашово протестующие объявили бессрочную акцию

В Харькове на рынке Барабашово устроили акцию протеста - местные предприниматели установили баррикады и жгут шины. Митингующие выступают против планав мэрии по строительству новой автодороги через территорию знаменитой торговой точки.

По словам руководителя пресс-службы ТЦ "Барабашово" Сергея Зайцева, акцию, начатую 13 февраля, объявили бессрочной.

Также на своей странице в Facebook он опубликовал фото с протестующими.

На снимках видны бочки с горящими в них покрышками и дровами, транспоранты с требованиями и принесенные огораживающие конструкции, которые выполняют "роль" протибульдозерних ежей.

В Харькове на рынке Барабашово протестующие установили баррикады и жгут шины (Фото с Facebook-страницы Сергея Зайцева)

Зайцев рассказал, что этой ночью на акцию вышло около 50 человек. Об этом передает "Depo.Харьков".

"Готовы стоять до последнего, пока не будет отменено решение о строительстве дороги по судьбам людей", - подчеркивает он.

Отмечается, что представители городской власти в течение последних нескольких дней расклеивали объявления о сносе торговых павильонов.

"Людей "кошмарили" не один день, разбрасывали какие-то сообщения о сносе магазинов, была нарушена процедура о вручении. Так не годится, когда это куда-то кто-то клеит или куда-то разбрасывает. Есть строго установленная процедура, как вручается это сообщение. Эта процедура не была выдержана. Люди возмутились", - говорит Зайцев.

Сейчас предприниматели-активисты установили вдоль дороги фундаментные блоки, ограждающие гостевые паркоместа, поставили сваренные куски швеллеров.