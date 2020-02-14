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Готові стояти до останнього: в Харкові на знаменитому ринку з'явилися барикади (фото)

STYLERЖиття    14.02.2020 - 20:58
Готові стояти до останнього: в Харкові на знаменитому ринку з'явилися барикади (фото)
У Харкові на ринку Барабашово протестують підприємці (колаж РБК-Україна)

На харківському ринку Барабашово протестувальники оголосили безстрокову акцію

У Харкові на ринку Барабашово влаштували акцію протесту - місцеві підприємці встановили барикади і палять шини. Мітингувальники виступають проти планав мерії щодо будівництва нової автодороги через територію знаменитої торгової точки.

За словами керівника прес-служби ТЦ "Барабашово" Сергія Зайцева, акцію, розпочату 13 лютого, оголосили безстроковою.

Також на своїй сторінці в Facebook він опублікував фото з протестувальниками.

На знімках видно бочки з палаючими у них покришками та дровами, транспаранти із вимогами і принесені обгороджувальні конструкції, які "виконують роль" протибульдозерних їжаків.

У Харкові на ринку Барабашово протестувальники встановили барикади і палять шини (Фото з Facebook-сторінки Сергія Зайцева)

Зайцев розповів, що цієї ночі на акцію вийшло близько 50 людей. Про це передає "Depo.Харків".

"Готові стояти до останнього, поки не буде скасовано рішення про будівництво дороги по долях людей", - наголошує він.

Зазначається, що представники міської влади протягом останніх декількох днів розклеювали оголошення про знесення торгових павільйонів.

"Людей "кошмарили" не один день, розкидали якісь повідомлення про знесення магазинів, була порушена процедура про вручення. Так не годиться, коли це кудись хтось клеїть або кудись розкидає. Є строго встановлена процедура, як вручається це повідомлення. Ця процедура не була витримана. Люди обурилися", - говорить Зайцев.

Зараз підприємці-активісти встановили вздовж дороги фундаментні блоки, огороджувальні гостьові паркомісця, поставили зварені шматки швелерів.

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