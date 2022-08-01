Готовьтесь встретить свою судьбу: этим знакам Зодиака сильно повезет в августе
Любовный гороскоп с 1 по 7 августа расскажет про знаки Зодиака, которых ждут судьбоносные встречи и перемены. А кое-кому посчастливится встретить настоящую любовь.
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Телец
Тельцы на этой неделе встретят свою любовь. Знакомство через интернет или в дороге. Но в амурном порыве не стоит забывать о рабочих обязанностях.
Так же наладятся отношения с детьми/сестрами и братьями/соседями. А вот с родителями может быть недопонимание и конфликты.
Тельцам повезет в любви (коллаж РБК-Украина)
Дева
Девы будут на пике своей популярности. Если планируете поездку заграницу на этой неделе, то ни в коем случае не откладывайте ее.
Она будет удачная и судьбоносная. Возможна помощь от иностранных знакомых, или друзей, которые находятся заграницей.
Деву ждет судьбоносная поездка (коллаж РБК-Украина)
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