ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуйтеся зустріти свою долю: цим знакам Зодіаку сильно пощастить у серпні

Новость на русском →
Понеділок 01 серпня 2022 06:30
Готуйтеся зустріти свою долю: цим знакам Зодіаку сильно пощастить у серпні Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Любовний гороскоп з 1 по 7 серпня розповість про знаки Зодіаку, яких чекають доленосні зустрічі і зміни. А декому пощастить зустріти справжнє кохання.

Прогнозом зі Styler поділитися знаменитий астролог Аріна Артуріовна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Телець

Тельці на цьому тижні зустрінуть свою любов. Знайомство через інтернет або в дорозі. Але в амурному пориві не варто забувати про робочі обов'язки.

Так само налагодяться відносини з дітьми/сестрами і братами/сусідами. А ось з батьками може бути непорозуміння і конфлікти.

Готуйтеся зустріти свою долю: цим знакам Зодіаку сильно пощастить у серпні

Тельцям пощастить у коханні (колаж РБК-Україна)

Діва

Діви будуть на піку своєї популярності. Якщо плануєте поїздку закордон на цьому тижні, то ні в якому разі не відкладайте її.

Вона буде вдала і доленосна. Можлива допомога від іноземних знайомих, або друзів, які знаходяться закордоном.

Готуйтеся зустріти свою долю: цим знакам Зодіаку сильно пощастить у серпні

Діву чекає доленосна поїздка (колаж РБК-Україна)

Раніше ми писали, яка ви квітка за датою народження, і як це впливає на ваш характер.

Також астрологи розповіли про пари серед знаків Зодіаку, яким судилося навіки бути разом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя