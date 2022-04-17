UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовимся к Пасхе: рецепт проверенной паски от галицких бабусь

Фото: Как испеть паску по рецепту галицких бабусь (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

До Пасхи осталась всего неделя и отмечать ее украинцы будут 24 апреля. Традиционной выпечкой на Пасху считаются паски. Рецептов множество, но есть и такие, которые передают из поколения в поколение.

Таким рецептом поделились в Lviv.Media.

Ингредиенты:

  • Молоко - 500 мл
  • Сухие дрожжи - 11 г или влажные - 50-60 г
  • Мука - 1-1,3 кг
  • Яйца - 6 шт.
  • Масло - 200 г
  • Сахар - 250-300 г
  • Изюм - 300 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Дрожжи необходимо растворить в теплом молоке. Потом туда нужно добавить 500 г муки и тщательно размешать. Эту смесь нужно поставить в теплое место на 30 минут и накрыть полотенцем.

Далее нужно отделить белки от желтков. К желткам нужно добавить ваниль и сахар. Все вместе хорошо взбить. Белки взбить отдельно – до белой пены и добавить в процессе щепотку соли.

В опару нужно добавить сначала взбитые белки, потом желтки. Потом туда же – масло и остальную муку.

Тесто нужно хорошо вымесить – оно не должны быть очень твердым. Тесто ставим в теплое место еще на 50-60 минут, чтобы оно подошло.

После того как тесто поднимется – добавьте изюм и дайте ему постоять еще немного времени.

Теперь тесто можно раскладывать по формочкам. Каждую нужно заполнять тестом только на треть. И необходимо подождать, пока тесто подойдет в каждой форме и только тогда – отправлять в духовку.

Выпекать паски нужно при температуре 180 градусов около 50-60 минут. И готовить их нужно обязательно с хорошим настроением.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно оригинально покрасить писанки из того, что есть на каждой кухне.

А также рассказывали о том, как приготовить легендарную паску по рецепту Дарьи Цвек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасхапаскарецепт