Готуємося до Великодня: рецепт перевіреної паски від галицьких бабусь

До Великодня залишився всього тиждень і відзначати його українці будуть 24 квітня. Традиційною випічкою на Великдень вважаються паски. Рецептів безліч, але є і такі, які передають з покоління в покоління.
Таким рецептом поділилися в Lviv.Media.
Дріжджі необхідно розчинити в теплому молоці. Потім туди потрібно додати 500 г борошна і ретельно розмішати. Цю суміш потрібно поставити в тепле місце на 30 хвилин і накрити рушником.
Далі потрібно відокремити білки від жовтків. До жовтків потрібно додати ваніль і цукор. Все разом добре збити. Білки збити окремо - до білої піни та додати в процесі дрібку солі.
В опару потрібно додати спочатку збиті білки, потім жовтки. Потім туди ж - масло і решту борошна.
Тісто потрібно добре вимісити - воно не повинні бути дуже твердим. Тісто ставимо в тепле місце ще на 50-60 хвилин, щоб воно підійшло.
Після того як тісто підніметься – додайте родзинки та дайте йому постояти ще трохи часу.
Тепер тісто можна розкладати по формах. Кожну потрібно заповнювати тестом тільки на третину. І необхідно почекати, поки тісто підійде в кожній формі й тільки тоді – відправляти в духовку.
Випікати паски потрібно при температурі 180 градусів близько 50-60 хвилин. І готувати їх потрібно обов'язково з хорошим настроєм.
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