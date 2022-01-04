Готовим вкусное рождественское печенье с глазурью: простой рецепт
Традиционно на Рождество выпекается особенная выпечка - печенье с глазурью. Поэтому специалисты поделились простым и легким рецептом. А вот декорировать такое печенье кулинары советуют съедобными блестками.
Рецепт опубликовали на сайте shuba.life.
Так, рождественское печенье можно дарить близким и украсить им елку. Просто заранее сделайте отверстие в верхней части перед выпечкой, а затем проденьте сквозь него ленту и повесьте на пушистые веточки.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
- Масло сливочное - 100 г;
- Пудра сахарная - 100 г;
- Яйца - 1 шт;
- Сахар ванильный - 7 г;
- Мука пшеничная - 275 г.
Для декора:
- Пудра сахарная - 400 г;
- Вода - 4 ст. л;
- Пищевой краситель - 3 г;
- Съедобные блестки- 2 г.
Сначала разогрейте духовку до 190 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.
Далее мягкое сливочное масло и сахар вместе взбейте в миске до получения пышной светлой массы. Добавьте яйцо и ваниль, понемногу взбивая, пока они хорошо не соединятся с другими ингредиентами.
Затем всыпьте муку и быстро замесите тесто и соберите его в шар.
Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой рабочей поверхности в пласт толщиной 1 см.
Формой для печенья или стаканом вырежьте печенье из теста и аккуратно положите на противень. Выпекайте печенье 8-10 минут, или до бледно-золотисто-коричневого цвета.
Как приготовить рождественское печенье (freepik)
Для глазури просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте достаточно воды, чтобы образовалась однородная смесь и добавьте пищевой краситель.
В конце аккуратно выложите глазурь на печенье с помощью ножа и посыпьте блестками.
Как приготовить рождественское печенье (freepik)
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