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Готуємо смачну сирну запіканку, як в дитячому садку

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Вівторок 15 лютого 2022 14:16
Готуємо смачну сирну запіканку, як в дитячому садку Фото: Рецепт сирної запіканки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Більшість людей обожнюють сирну запіканку, бо вона нагадує їм смак дитинства і дитячий сад, де її готували. Такі ласощі можна легко приготувати вдома.

Рецептом поділився блогер під ніком koster_chef в Instagram.

Для приготування запіканки вам знадобляться

  • сир - 800 гр
  • яйця -3 шт
  • манка - 160 гр
  • цукор - 160 гр
  • молоко - 80 мл
  • вершкове масло - 80 гр

Покроковий рецепт приготування

У яйця додайте цукор і збийте до пишності. Слідом додайте сир і збийте ще 3 хвилини. Далі додайте молоко, м'яке вершкове масло і збийте до однорідності, приблизно 3-5 хвилин.

Накрийте рушником і залиште "відпочивати" на 30 хвилин. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.

Викладіть сирну масу в деко, розрівняйте і змастіть зверху сметаною рівним шаром для красивої скоринки.

Запікайте 40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевірте зубочисткою, до неї не повинно нічого прилипати. Смачного!

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