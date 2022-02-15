Готуємо смачну сирну запіканку, як в дитячому садку
Більшість людей обожнюють сирну запіканку, бо вона нагадує їм смак дитинства і дитячий сад, де її готували. Такі ласощі можна легко приготувати вдома.
Рецептом поділився блогер під ніком koster_chef в Instagram.
Для приготування запіканки вам знадобляться
- сир - 800 гр
- яйця -3 шт
- манка - 160 гр
- цукор - 160 гр
- молоко - 80 мл
- вершкове масло - 80 гр
Покроковий рецепт приготування
У яйця додайте цукор і збийте до пишності. Слідом додайте сир і збийте ще 3 хвилини. Далі додайте молоко, м'яке вершкове масло і збийте до однорідності, приблизно 3-5 хвилин.
Накрийте рушником і залиште "відпочивати" на 30 хвилин. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.
Викладіть сирну масу в деко, розрівняйте і змастіть зверху сметаною рівним шаром для красивої скоринки.
Запікайте 40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевірте зубочисткою, до неї не повинно нічого прилипати. Смачного!
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