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Готовим варенье из черешни с мятой и лимоном: сезон в разгаре

Фото: Рецепт варенья из черешни (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас сезон черешни, если у вас ее слишком много - можно сделать прекрасное варенье.

Рецептом поделилась в Instagram блогер Дарья Дорошкевич.

"Кстати, красная (или иногда ее называют черная) черешня всегда портится быстрее желтой. Поэтому именно из нее я приготовила варенье на зиму! Вы можете и желтую использовать, также будет вкусно, просто внешне будет выглядеть иначе", - написала кулинар.

По этому рецепту получается пять банок варенья по 0,5 л.

Вам понадобится:

2 кг уже очищенной от косточек черешни
1 кг сахара
2 сочных лимона
4 веточки мяты
1 пакетик желфикса (можно и без него)

Рецепт приготовления

Очищенную черешню засыпьте сахаром, осторожно перемешайте. Добавьте цедру 2-х лимонов, сок 2-х лимонов и целые веточки мяты. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, выключите и оставьте на несколько часов или на ночь. Это нужно для того, чтобы варенье пропиталось.

Из варенья достаньте мяту и выбросьте. Перемешайте и варите до кипения, а затем еще 3-5 минут. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Отметим, что лимонный сок – также консервант. Он помогает варенью не скиснуть.

Варенье из черешен получается очень вкусным (фото: instagram.com/treskablog)

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