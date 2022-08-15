Готовим томатную пасту на зиму своими руками: получится вкуснее магазинной

Ингредиенты:

Помидоры - 5 кг

Лук - 1-2 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Сахар - 2,5 ст. ложки

Соль - 2,5 ч. ложки

Уксус - 2,5 ст. ложки

Первый способ

Помидоры нужно хорошо помыть и срезать все подпорченные части или помятости. Выбирайте спелый и мясистые помидоры для пасты.

Опустите помидоры на 5 минут в кипяток, а потом удалите плодоножки и кожицу. Потом измельчите помидоры и лук. Сложите все в кастрюлю и поставьте тушиться на 5-10 минут. Потом слейте сок.

Овощи измельчите до однородного состояния с помощью блендера или мясорубки. Добавьте сахар и соль. Снова выкладывайте в кастрюлю и добавляйте лавровый лист. По желанию и вкусу можно использовать душистый перец, перец чили, сушеный укроп или петрушку.

Варите пасту на небольшом огне до желаемой густоты - от 2 до 3 часов. В конце варки добавьте уксус.

Простерилизуйте банки и крышки. Горячую томатную пасту разлейте по банкам и закатайте крышками. Хранить можно без холодильника. Помните, что сахар, соль и уксус - обязательные ингредиенты, так как они помогают пасте хранится дольше.

Второй способ

Помидоры моем, сушим, отжимаем на соковыжималке. Готовый сок заливаем в полиэтиленовый пакет и подвешиваем на ночь, чтобы стекла лишняя жидкость.

Утром густую пюреобразную массу выкладываем в алюминиевую кастрюлю и ставим на огонь. Доводим до кипения, добавляем соль и варим еще 15 минут.

Пасту нужно все время помешивать, чтобы она не пригорала и не "стреляла". Огонь нужно уменьшить.

Готовую пасту раскладываем по сухим подготовленным банкам и быстро закрываем. Держим под одеялом еще 6 часов, а потом отправляем в кладовку на хранение.