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Готовим самое вкусное пирожное без муки, сахара и выпекания: легко и быстро

Автор: Татьяна Самарук

Часто женщины следят за формой тела и предпочитают низкокалорийные сладости. Поэтому можно приготовить банановый десерт, не используя даже грамма муки и сахара.

Рецептом бананового десерта без муки и сахара поделилась фудблогерка Елена (recept_elena) в Instagram.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • банан - 1 шт;
  • яйца - 2 шт;
  • какао - 2 ст. л;
  • Разрыхлитель - 1/2 ч. л;
  • подсластитель;
  • творог - 200 г;
  • подсластитель;
  • кокосовая стружка;
  • орехи.

Способ приготовления:

Сначала банан разомните вилкой. Далее добавьте яйцо, какао, подсластитель, разрыхлитель и все перемешайте.

Далее нужно выпекать в микроволновой печи 3-4 минуты.

Полученный корж разделите на 2-3 одинаковых коржа.

После этого для крема перемешайте мягкий сыр с подсластителем и перемажьте коржи.

Десерт украсьте ягодами и дайте пропитаться.

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