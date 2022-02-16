Готовим самое вкусное пирожное без муки, сахара и выпекания: легко и быстро
Часто женщины следят за формой тела и предпочитают низкокалорийные сладости. Поэтому можно приготовить банановый десерт, не используя даже грамма муки и сахара.
Рецептом бананового десерта без муки и сахара поделилась фудблогерка Елена (recept_elena) в Instagram.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
- банан - 1 шт;
- яйца - 2 шт;
- какао - 2 ст. л;
- Разрыхлитель - 1/2 ч. л;
- подсластитель;
- творог - 200 г;
- подсластитель;
- кокосовая стружка;
- орехи.
Способ приготовления:
Сначала банан разомните вилкой. Далее добавьте яйцо, какао, подсластитель, разрыхлитель и все перемешайте.
Далее нужно выпекать в микроволновой печи 3-4 минуты.
Полученный корж разделите на 2-3 одинаковых коржа.
После этого для крема перемешайте мягкий сыр с подсластителем и перемажьте коржи.
Десерт украсьте ягодами и дайте пропитаться.
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