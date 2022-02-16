Готуємо найсмачніше тістечко без борошна, цукру та випікання: легко та швидко
Часто жінки стежать за формою тіла та надають перевагу низькокалорійним солодощам. Тому можна приготувати банановий десерт, не використовуючи навіть грама борошна та цукру.
Рецептом бананового десерту без борошна та цукру поділилася фудблогерка Олена (recept_elena) в Instagram.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- банан - 1 шт;
- яйця - 2 шт;
- какао - 2 ст. л;
- розпушувач - 1/2 ч. л;
- підсолоджувач;
- кисломолочний сир - 200 г;
- підсолоджувач;
- кокосова стружка;
- горіхи.
Спосіб приготування:
Спочатку банан розімніть виделкою. Далі додайте яйце, какао, підсолоджувач, розпушувач і все перемішайте.
Далі потрібно випікати в мікрохвильовій печі 3-4 хвилини.
Отриманий корж розділіть на 2-3 однакових коржі.
Після цього для крему перемішайте м`який сир із підсолоджувачем та перемажте коржі.
Десерт прикрасьте ягодами та дайте просочитися.
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