Готовим салат "Шуба" без майонеза: просто и вкусно!

Новый год уже не за горами. Впереди праздничный стол, который не обойдется без известного салата сельдь под шубой. Вы можете его приготовить без майонеза и сделать блюдо полезным. Для соуса вам понадобится авокадо и крем-сыр.
Рецептом салата поделился повар Анатолий Добровольский в своем Instagram.
Натрите отварной картофель на терку и выложите в форму. Взбейте два авокадо, сливочный сыр и щепотку соли в блендере. Этим соусом промажьте ваш картофельный слой. Потом выложите слой отварной моркови, снова смажьте соусом, потом выложите мелко порезанную сельдь. Потом добавьте мелко порезанный красный лук, а потом тертые яйца и в конце свеклу, которую тоже сверху смажьте соусом. Разровняйте и украсьте зеленым луком или красной икрой.
Как мы ранее писали, готовим домашний майонез без яиц за 5 минут.