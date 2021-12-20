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Готуємо салат "Шуба" без майонезу: просто і смачно!

Автор: Людмила Жукова

Новий рік вже не за горами. Попереду святковий стіл, який не обійдеться без відомого салату оселедець під шубою. Ви можете його приготувати без майонезу і зробити блюдо корисним. Для соусу вам знадобиться авокадо і крем-сир.

Рецептом салату поділився кухар Анатолій Добровольський у своєму Instagram.

Вам знадобляться такі інгредієнти

  • Картопля відварна 4 великих
  • Авокадо 2 великих
  • Вершковий сир 300 г
  • Сіль до свого смаку
  • Морква відварна 2 середніх
  • Філе оселедця 300 г
  • Цибуля червона 1 шт
  • Яйце куряче 4 шт
  • Буряк 2 великих
  • На прикрасу зелена цибуля і червона ікра

Покроковий рецепт приготування

Натріть відварну картоплю на тертку і викладіть у форму. Збийте два авокадо, вершковий сир і дрібку солі в блендері. Цим соусом промажте ваш картопляний шар. Потім викладіть шар відвареної моркви, знову змастіть соусом, потім викладіть дрібно порізаний оселедець. Потім додайте дрібно порізану червону цибулю, а потім терті яйця і в кінці буряк, яку теж зверху змастіть соусом. Розрівняйте і прикрасьте зеленою цибулею або червоною ікрою.

Як ми раніше писали, готуємо домашній майонез без яєць за 5 хвилин.

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