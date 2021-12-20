Готуємо салат "Шуба" без майонезу: просто і смачно!

Новий рік вже не за горами. Попереду святковий стіл, який не обійдеться без відомого салату оселедець під шубою. Ви можете його приготувати без майонезу і зробити блюдо корисним. Для соусу вам знадобиться авокадо і крем-сир.
Рецептом салату поділився кухар Анатолій Добровольський у своєму Instagram.
Натріть відварну картоплю на тертку і викладіть у форму. Збийте два авокадо, вершковий сир і дрібку солі в блендері. Цим соусом промажте ваш картопляний шар. Потім викладіть шар відвареної моркви, знову змастіть соусом, потім викладіть дрібно порізаний оселедець. Потім додайте дрібно порізану червону цибулю, а потім терті яйця і в кінці буряк, яку теж зверху змастіть соусом. Розрівняйте і прикрасьте зеленою цибулею або червоною ікрою.
Як ми раніше писали, готуємо домашній майонез без яєць за 5 хвилин.