Готовим салат из огурцов на зиму: легкий рецепт вкусных закруток
Четверг 11 августа 2022 09:01
Коллаж РБК-Украина: закрутки с салатом из огурцов на зиму заготавливают с лета
Чтобы побаловать себя и близких в холодный сезон вкусным салатом из огурцов, плодов летнего урожая, следует заранее заготовить консервацию. Сделать закрутки с такой "хрустящей" овощной смакотой можно по особому рецепту, что не займет много времени и усилий, а результаты вас приятно порадуют.
Способ приготовления консервации с салатом из огурцов описан в Telegram-канале "
Дача. Сад и огород".
Как на зиму приготовить салат из огурцов
Что нам понадобится -
ингредиенты:
сами огурцы летнего урожая - 4,5 килограмм
лук - 1 килограмм
чеснок - 7 зубцов
болгарский перец - 10 штук
зелень укропа - 20 грамм
подсолнечное масло (рафинированное) - 450 миллилитров
уксус (6%) - 100 миллилитров
соль - 30 грамм
сахар - 60 грамм
горчица горошком - 7 чайных ложек.
Как готовить -
рецепт:
огурцы следует разрезать на части
лук нарезается кольцами
чеснок следует пропустить через пресс или мелкую терку
укроп мелко нарезается
перец нужно очистить от семян и порезать кольцами
вся эта порезка отправляется в кастрюлю и перемешивается
туда же добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло - снова перемешивается
такая смесь должна настояться в течение 1 часа
потом отправляем кастрюлю на плиту на огонь, и после того, как она закипит, нужно еще варить 15 минут
готовый продукт следует разложить в банки, предварительно простерилизованные, добавив по 1 чайной ложке горчицы в каждую банку - после чего нужно закатывать.
Вуаля, ваш салат из огурцов на зиму - готов!