Готуємо салат з огірків на зиму: легкий рецепт смачних закруток

Щоб побалувати себе і близьких в холодний сезон смачним салатом з огірків, плодів літнього врожаю, слід заздалегідь заготовити консервацію. Зробити закрутки з такою "хрусткою" овочевою смакотою можна за особливим рецептом, що не займе багато часу і зусиль, а результати вас приємно порадують.
Спосіб приготування консервації з салатом з огірків описаний в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Як на зиму приготувати салат з огірків
Що нам знадобиться - інгредієнти:
самі огірки літнього врожаю - 4,5 кілограма
лук - 1 кілограм
часник - 7 зубців
болгарський перець - 10 штук
зелень кропу - 20 грамів
олія (рафінована) - 450 мілілітрів
оцет (6%) - 100 мілілітрів
сіль - 30 грамів
цукор - 60 грамів
гірчиця горошком - 7 чайних ложок.
Як готувати - рецепт:
огірки слід розрізати на частини
лук нарізається кільцями
часник слід пропустити через прес або дрібну тертку
кріп дрібно нарізається
перець потрібно очистити від насіння і порізати кільцями
вся ця порізка відправляється в каструлю і перемішується
туди ж додаємо сіль, цукор, оцет та олію - знову перемішується
така суміш має настоятися протягом 1 години
потім відправляємо каструлю на плиту на вогонь, і після того, як вона закипить, потрібно ще варити 15 хвилин
готовий продукт слід розкласти в банки, попередньо простерилізовані, додавши по 1 чайній ложці гірчиці в кожну банку - після чого потрібно закатувати.