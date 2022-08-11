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Готуємо салат з огірків на зиму: легкий рецепт смачних закруток

Колаж РБК-Україна: закрутки з салатом з огірків на зиму заготовляють з літа
Автор: Володимир Костирін

Щоб побалувати себе і близьких в холодний сезон смачним салатом з огірків, плодів літнього врожаю, слід заздалегідь заготовити консервацію. Зробити закрутки з такою "хрусткою" овочевою смакотою можна за особливим рецептом, що не займе багато часу і зусиль, а результати вас приємно порадують.

Спосіб приготування консервації з салатом з огірків описаний в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Як на зиму приготувати салат з огірків

Що нам знадобиться - інгредієнти:

  • самі огірки літнього врожаю - 4,5 кілограма
  • лук - 1 кілограм
  • часник - 7 зубців
  • болгарський перець - 10 штук
  • зелень кропу - 20 грамів
  • олія (рафінована) - 450 мілілітрів
  • оцет (6%) - 100 мілілітрів
  • сіль - 30 грамів
  • цукор - 60 грамів
  • гірчиця горошком - 7 чайних ложок.

Як готувати - рецепт:

  • огірки слід розрізати на частини
  • лук нарізається кільцями
  • часник слід пропустити через прес або дрібну тертку
  • кріп дрібно нарізається
  • перець потрібно очистити від насіння і порізати кільцями
  • вся ця порізка відправляється в каструлю і перемішується
  • туди ж додаємо сіль, цукор, оцет та олію - знову перемішується
  • така суміш має настоятися протягом 1 години
  • потім відправляємо каструлю на плиту на вогонь, і після того, як вона закипить, потрібно ще варити 15 хвилин
  • готовий продукт слід розкласти в банки, попередньо простерилізовані, додавши по 1 чайній ложці гірчиці в кожну банку - після чого потрібно закатувати.

Вуаля, ваш салат з огірків на зиму - готовий!

Також перед цим ми розповідали про рецепт і спосіб консервування й інших салатів на зиму зі свіжих літніх овочів.

До слова, рекомендуємо вам також почитати, як на зиму робити закрутки, щоб банки з огірками не "стріляли".

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