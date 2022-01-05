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Готовим рождественский брауни: просто и божественно вкусно

Новина українською →
Среда 05 января 2022 09:30
Готовим рождественский брауни: просто и божественно вкусно Фото: Украинский повар поделился рецептом брауни (freepic.com)
Автор: Styler

Уже совсем скоро Рождество. Если вы хотите приготовить на стол вкусное и сладкое блюдо - то этот рецепт брауни для вас.

Им поделился украинский кулинар Евгений Пономарь.

Для приготовления вам понадобятся

  • Яйцо 3 шт
  • Мука 80 гр
  • Сахар 150-180 гр
  • Сливочное масло 140 гр
  • Шоколад 200 гр
  • Банан 2 шт

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте три куриных яйца и сахар, потом добавьте туда размягченный вилкой банан и добавьте муку. На водяной бане растопите шоколад и сливочное масло. Все соедините и на пергамент на противне вылейте смесь. Отправьте в духовку на 180 градусов на 25 минут.

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