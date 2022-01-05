Готовим рождественский брауни: просто и божественно вкусно
Фото: Украинский повар поделился рецептом брауни (freepic.com)
Уже совсем скоро Рождество. Если вы хотите приготовить на стол вкусное и сладкое блюдо - то этот рецепт брауни для вас.
Им поделился украинский кулинар Евгений Пономарь.
Для приготовления вам понадобятся
- Яйцо 3 шт
- Мука 80 гр
- Сахар 150-180 гр
- Сливочное масло 140 гр
- Шоколад 200 гр
- Банан 2 шт
Пошаговый рецепт приготовления
Смешайте три куриных яйца и сахар, потом добавьте туда размягченный вилкой банан и добавьте муку. На водяной бане растопите шоколад и сливочное масло. Все соедините и на пергамент на противне вылейте смесь. Отправьте в духовку на 180 градусов на 25 минут.
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