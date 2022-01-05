Готуємо різдвяний брауні: просто і божественно смачно
Фото: Український кухар поділився рецептом Брауні (freepic.com)
Вже зовсім скоро Різдво. Якщо ви хочете приготувати на стіл смачне і солодке блюдо - то цей рецепт брауні для вас.
Ним поділився український кулінар Євген Пономарь.
Для приготування вам знадобляться
- Яйце 3 шт
- Борошно 80 гр
- Цукор 150-180 гр
- Вершкове масло 140 гр
- Шоколад 200 гр
- Банан 2 шт
Покроковий рецепт приготування
Змішайте три курячих яйця і цукор, потім додайте туди розм'якшений виделкою банан і додайте борошно. На водяній бані розтопіть шоколад і вершкове масло. Все з'єднайте і на пергамент на деку вилийте суміш. Поставте в духовку на 180 градусів на 25 хвилин.
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