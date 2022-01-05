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Готуємо різдвяний брауні: просто і божественно смачно

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Середа 05 січня 2022 09:30
Готуємо різдвяний брауні: просто і божественно смачно Фото: Український кухар поділився рецептом Брауні (freepic.com)
Автор: Styler

Вже зовсім скоро Різдво. Якщо ви хочете приготувати на стіл смачне і солодке блюдо - то цей рецепт брауні для вас.

Ним поділився український кулінар Євген Пономарь.

Для приготування вам знадобляться

  • Яйце 3 шт
  • Борошно 80 гр
  • Цукор 150-180 гр
  • Вершкове масло 140 гр
  • Шоколад 200 гр
  • Банан 2 шт

Покроковий рецепт приготування

Змішайте три курячих яйця і цукор, потім додайте туди розм'якшений виделкою банан і додайте борошно. На водяній бані розтопіть шоколад і вершкове масло. Все з'єднайте і на пергамент на деку вилийте суміш. Поставте в духовку на 180 градусів на 25 хвилин.

Читайте також, Нутриціолог дала рецепт корисного шоколадного Брауні.

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