Готовим роскошную морковь по-корейски за пять минут: видеорецепт

Морковь по-корейски - острый салат из нарезанной тонкой "лапшой" морковки, с добавлением чеснока, растительного масла, а также приправ по вкусу. Простое, но вкусное блюдо давно стало частью рациона украинцев, которые любят подразнить свои вкусовые рецепторы. Готовый салат можно купить в супермаркете, но ничто не сравнится со вкусом свеженарезанной приправленной моркови.
Как приготовить роскошную закуску всего за пять минут - смотрите ниже в наше материале.
Натрите овощи любым удобным способом: на специальной терке или в кухонном комбайне.
Положите сахар и соль, после чего деликатно перемешайте руками. Морковь сдавливать не нужно, чтобы она не пустила сок.
Добавьте в морковь мелко натертый чеснок, нежно перемешайте. Отправьте предварительно смешанные между собой специи и снова перемешайте.
Влейте в салат растительное масло и уксус, снова перемешайте.
Роскошная морковь по-корейски готова!
Видео: Морковка по-корейски, рецепт
Википедия утверждает, что блюдо было создано советскими корейцами, депортированными в 1937 году из пограничных районов Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан.
Причиной появления стало отсутствие на новых местах проживания продуктов для приготовления корейских холодных закусок (панчханов).
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