Готовим роскошную морковь по-корейски за пять минут: видеорецепт

Ингредиенты:

Морковь - 1 кг

Чеснок - 5 зубчиков

Красная сладкая паприка - 1 ч. л.

Молотый кориандр - 0,5 ч. л.

Красный острый перец - 1 щепотка

Соль - 0,5 ст. л.

Сахар - 1,5 ст. л.

Растительное масло - 100 мл

Уксус 70% - 0,5 ст л.

Пошаговое приготовление моркови по-корейски

Натрите овощи любым удобным способом: на специальной терке или в кухонном комбайне.

Положите сахар и соль, после чего деликатно перемешайте руками. Морковь сдавливать не нужно, чтобы она не пустила сок.

Добавьте в морковь мелко натертый чеснок, нежно перемешайте. Отправьте предварительно смешанные между собой специи и снова перемешайте.

Влейте в салат растительное масло и уксус, снова перемешайте.

Роскошная морковь по-корейски готова!

Видео: Морковка по-корейски, рецепт

Для справки:

Википедия утверждает, что блюдо было создано советскими корейцами, депортированными в 1937 году из пограничных районов Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан.

Причиной появления стало отсутствие на новых местах проживания продуктов для приготовления корейских холодных закусок (панчханов).