Готовим пышный лаваш на сковороде из муки и воды

Пышный лаваш, который мы обычно покупаем в магазине или же в пекарнях, можно приготовить дома. При этом не нужно даже разогревать духовку - лепешки легко готовятся на сковороде. Для лаваша нам понадобится мука, вода, и немного добавок.
Секретами готовки поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.
Скриншот: Как приготовить пышный лаваш на сковороде
В теплую воду добавить дрожжи и сахар. Перемешать.
Добавить муку и соль, лопаткой замесить мягкое липкое тесто. Смазать миску растительным маслом, положить тесто в миску. Накрыть пищевой и пленкой и оставить на 1 час.
Смазать рабочую поверхность растительным маслом. Переложить тесто на рабочую поверхность. Разделить тесто на 4 части.
Растянуть тесто руками в круглую лепешку.
Выложить лепешку на разогретую сковороду. Выпекать несколько минут с каждой стороны.
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