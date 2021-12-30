Готовим к Новому году салат из детства: вкуснее, чем оливье

Салат оливье - это не единственное вкусное блюдо, которым можно украсить новогодний стол. Попробуйте приготовить салат из отварного языка, который немного похож на традиционный оливье, но легче и вкуснее.

Ингредиенты на две большие порции

2 отварных яйца

140г отварного языка

100г свежего огурца

80 г зеленого горошка

90г домашнего майонеза (рецепт раньше в профиле)

10г нежной горчицы, соль, перец

Зелень петрушки или укроп и эстрагон

Пошаговый рецепт приготовления

Предварительно отваренный, холодный язык нарежьте почти соломкой. Должны получиться брусочки 2-3мм толщиной и длиной 5 см. То же самое сделайте с огурцом.

Замороженный зеленый горошек бросьте в кипящую подсоленную воду и варите с момента закипания 5-6 минут, откиньте на сито, дайте остыть.

Яйца сварите в крутую, охладите, выньте желтки и разотрите их вилкой с горчицей и солью, черный перец добавьте по желанию. Белки старайтесь также нарезать соломкой. Зелень мелко измельчите. Смешайте все ингредиенты и салат готов.

Как правильно сварить язык

В большую кастрюлю положите обрезки овощей - морковь, лук, сельдерей, лавровые листья, перец, соль, доведите до кипения воду, положите язык и на него поместите перевернутую маленькую тарелку, диаметром меньше кастрюли. Это для того, чтобы язык варился полностью погруженным в воду.

Именно так он проваривается умеренно. Варите на медленном огне до мягкости в самой толстой части – это проверьте деревянной шпажкой. Время приготовления – от 1.5 до 2.5 часа – зависит от мяса.

Когда он становится мягким – выньте его и сразу же, пока он очень горячий, под холодной проточной водой зачистите кожицу. В правильном сваренном языке кожица зачищается очень легко.

Рецепт салата с языком от шефа Ярославского (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)