Готовим новое мясо по-французски по рецепту Клопотенко всего за 30 минут
Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как необычно приготовить мясное блюдо, ставшее для многих из нас уже привычным - так называемое мясо по-французски. В его состав обязательно входят свиной биток, сыр и лук, но кулинар решил нас удивить.
Об этом победитель МастерШеф рассказал на своем сайте.
Клопотенко говорит, что тот рецепт, по которому мясо готовят украинцы - настоящая боль для отечественной кулинарии и лично для него. Мало того, что туда добавляют майонез, так еще и украшают сверху помидором. В итоге это все расплывается и получается слишком жирно, превращаясь в боль уже в буквальном смысле - для нашей поджелудочной.
"Я нашел очень простой способ изменить этот рецепт. Обычный лук я заменил луковым конфитюром, который имеет приятный кисло-сладкий вкус, а майонез и твердый сыр я убрал вовсе, заменив их благородным сыром бри. При этом блюдо практически не изменилось в цене, ведь сыра бри для него нужно гораздо меньше, чем обычного", - пишет кулинар.
Вот что должно получиться в результате:
Ингредиенты:
- Свинина (биток) - 300 г
- Сыр Бри - 50 г
- Соль и перец по вкусу
Для лукового конфитюра:
- Лук - 300 г
- Сахар - 100 г
- Подсолнечное масло - 1 ст. л.
- Мед - 100 г
- Уксус яблочный - 10 мл
- Соль - 1-2 щепотки
Пошаговое приготовление блюда
Нарежьте тонкие битки из свинины, застелите их пищевой пленкой и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон.
Приготовьте луковый конфитюр. Лук мелко нарежьте, затем обжарьте на хорошо разогретом растительном масле, пока он не размягчится. Добавьте уксус. Хорошо перемешайте и томите лук на небольшом огне 15 минут.
Добавьте сахар и воду, перемешайте, подождите, пока он растает. Затем добавьте туда мед и перемешайте. Томите смесь на маленьком огне, пока лук не станет прозрачно-коричневым.
Противень застелите пергаментом, выложите битки и отправьте на 10 минут в разогретую духовку до 180 градусов.
Достаньте мясо, нарежьте тонкие слайсы сыра бри, выложите их на мясо. На сыр положите немного лукового конфитюра и опять поставьте в духовку еще на 10 минут.
Проверьте готовность мяса, разрезав его. Оно должно быть без красных прожилок, но не пересушенным.
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