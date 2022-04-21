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Готовим нежную паску "Чистые руки": к тесту не нужно прикасаться!

Скриншот видео: Готовим нежную паску "Чистые руки"
Автор: Светлана Мащенко

Выпекание пасок к празднику Светлого Воскресенье - одно из символических действий, которым многие кулинары занимаются на своих кухнях. Но что делать, если у вас не получается работать с тестом? Все просто - испеките паски, к которым не нужно будет прикасаться руками.

Рецепт появился у украинского блогера Alina FooDee.

Алина уверяет, что такая паска получится влажной, мягкой и нежной благодаря меньшему количеству муки.

Ингредиенты на 4 паски диаметром 9 см:

  • Молоко теплое - 200 г
  • Сахар - 180 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Сметана 20% - 100 г
  • Мука - 400-450 г (100 г в опару + 300-350 при замесе теста)
  • Дрожжи сухие - 12 г (36 г живых)
  • Соль - 1/3 ч.л.
  • Куркума - небольшая щепотка (для желтого цвета мякиша)
  • Цедра 1 небольшого апельсина или лимона
  • Сухофрукты или цукаты - 150 г + 1 ст.л. муки

Для глазури:

  • Сгущенное молоко - 4 ст.л.
  • Сухое молоко - 4-6 ст.л.

Для украшения:

  • Шоколад черный - 20 г
  • Арахис в цветной глазури - 20 шт.

Пошаговое приготовление паски

В теплое молоко добавьте дрожжи, 2 ст. л. сахара и 100 г муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15-30 минут до появления пенной шапочки и увеличения в объеме.

Оставшийся сахар взбейте с яйцами, солью, ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавьте цедру апельсина или лимона, сметану и подошедшую опару.

Просейте муку, постепенно замешивая жидкое, тягучее тесто (у вас может уйти от 300 до 350 г муки).

Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа до увеличения в объеме минимум в 2 раза. Подошедшее тесто обомните. Сухофрукты заранее запарите в кипятке, просушите и обваляйте в 1 ст.л. муки. Добавьте их в тесто, хорошо перемешайте тесто.

Заполните формочки тестом, ложку смазывайте растительным маслом, так как тесто очень липкое. Выровняйте верхушки, формируя шапочку. Накройте полотенцем и оставьте на расстойку в теплом месте, пока тесто не займет почти весь объем формы.

Выпекайте около 40 минут в заранее прогретой до 170 градусов духовке на уровне чуть ниже среднего. Если паски быстро румянятся, накройте их фольгой.

Для глазури смешайте сгущенное молоко с сухим молоком. Смажьте остывшие куличи. Украшайте по желанию.

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паска